Дела государственной важности: правительство регулирует сладость соков и нектаров

В Министерстве земледелия (ZM) агентству LETA сообщили, что поправки к требованиям для фруктовых соков и аналогичных продуктов предусматривают возможность для производителей фруктовых соков и нектаров выпускать новые виды продукции, а также изменения в маркировке фруктовых соков.

Одновременно изменения устанавливают допустимые ингредиенты, процессы и вещества при производстве продуктов с пониженным содержанием натурального сахара, а также предоставляют производителям возможность добровольно указывать на маркировке фруктовых соков надпись «фруктовые соки содержат только натуральный сахар».

Производителям фруктовых нектаров, в свою очередь, придется соблюдать новые требования по добавлению сахара и/или мёда в фруктовые нектары, которые зависят от вида фруктов, из которых получен сок.

Поправки предусматривают, что пищевые добавки — подсластители — будут разрешены только в фруктовых нектарах.

ZM также информирует, что в требования включено латинское название айвы — Cydonia oblonga L, чтобы отличить выращиваемую в Латвии кустовую айву от айвы, произрастающей на юге Европы и имеющей иную окраску цветков, форму и вкус плодов.

Если при производстве нектара будут использовать кустовую айву, то минимальное содержание фруктового сока или пюре в таком нектаре должно составлять не менее 25%. Если же нектар будет производиться из айвы Cydonia oblonga L, то минимальное содержание сока или пюре должно быть не менее 50%.

Продукты, произведённые и промаркированные до вступления изменений в силу — 14 июня 2026 года — можно будет продолжать продавать до полной распродажи имеющихся запасов.