Дела государственной важности: правительство регулирует сладость соков и нектаров

© LETA 12 августа, 2025 18:18

Бизнес 0 комментариев

LETA

В дальнейшем производители фруктовых соков смогут в Латвии выпускать новые продукты с пониженным содержанием натурального сахара, во вторник постановило правительство.

В Министерстве земледелия (ZM) агентству LETA сообщили, что поправки к требованиям для фруктовых соков и аналогичных продуктов предусматривают возможность для производителей фруктовых соков и нектаров выпускать новые виды продукции, а также изменения в маркировке фруктовых соков.

Одновременно изменения устанавливают допустимые ингредиенты, процессы и вещества при производстве продуктов с пониженным содержанием натурального сахара, а также предоставляют производителям возможность добровольно указывать на маркировке фруктовых соков надпись «фруктовые соки содержат только натуральный сахар».

Производителям фруктовых нектаров, в свою очередь, придется соблюдать новые требования по добавлению сахара и/или мёда в фруктовые нектары, которые зависят от вида фруктов, из которых получен сок.

Поправки предусматривают, что пищевые добавки — подсластители — будут разрешены только в фруктовых нектарах.

ZM также информирует, что в требования включено латинское название айвы — Cydonia oblonga L, чтобы отличить выращиваемую в Латвии кустовую айву от айвы, произрастающей на юге Европы и имеющей иную окраску цветков, форму и вкус плодов.

Если при производстве нектара будут использовать кустовую айву, то минимальное содержание фруктового сока или пюре в таком нектаре должно составлять не менее 25%. Если же нектар будет производиться из айвы Cydonia oblonga L, то минимальное содержание сока или пюре должно быть не менее 50%.

Продукты, произведённые и промаркированные до вступления изменений в силу — 14 июня 2026 года — можно будет продолжать продавать до полной распродажи имеющихся запасов.

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

Важно 14:00

Важно 0 комментариев

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

Важно 13:45

Важно 0 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Новости Латвии 13:26

Новости Латвии 0 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

Новости Латвии 13:02

Новости Латвии 0 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Важно 12:54

Важно 0 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Важно 12:35

Важно 0 комментариев

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

WSJ: Пентагон тихо блокирует применение западного дальнобойного оружия по российской территории

Важно 11:54

Важно 0 комментариев

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

