De facto: за 100 000 евро пытались вычеркнуть из латвийского “чёрного списка” юриста Академии безопасности России

Ранее сообщалось, что один из задержанных — уже известный KNAB Алвис Пилагс. В 2008 году он, тогда сотрудник отдела внутренней безопасности Финансовой полиции Службы государственных доходов, был задержан по подозрению в получении взятки. Судебный процесс в разных инстанциях длился более десяти лет и завершился для Пилагса четырьмя годами лишения свободы.

Отбывать наказание он начал весной 2022 года, освободился досрочно, но в этом месяце вновь оказался за решёткой — уже в рамках нового расследования KNAB.

Неделю назад бюро сообщило, что цель взяткодателей заключалась в отмене запрета на въезд в Латвию для гражданина России, внесённого в список нежелательных персон. Латвийскому телевидению стало известно, что одним из двух задержанных в этом деле является именно Пилагс.

В СМИ он представлен как юрист и правозащитник, помогавший российским гражданам решать вопросы, связанные с видом на жительство и нахождением в «чёрном списке». Несколько лет назад российское посольство в Латвии включило Пилагса в список адвокатов, к которым могут обращаться граждане России за юридической помощью. Сам Пилагс время от времени ставил «лайки» на публикациях посольства в Facebook.

Пять лет назад он баллотировался на внеочередных выборах Рижской думы от «Партии действия». Лидером списка тогда был сбежавший в Россию председатель общества «Латвийский русский мир» Руслан Панкратов, постоянный гость кремлёвских пропагандистских эфиров. Политические взгляды Пилагса иллюстрирует и огромная георгиевская лента на груди, с которой он позировал вместе с членом правления партии Эйнаром Граудиньшем.

Согласно информации KNAB, Пилагс и его сообщник готовились передать 100 000 евро должностному лицу МВД, чтобы добиться отмены запрета на въезд для иностранца. Однако по независящим от взяткодателей причинам деньги не были переданы.

В «чёрный список» людей включает министр внутренних дел, однако это не полностью его личное или политическое решение. Основание подготавливает Служба государственной безопасности.

«Да, это инициатива службы госбезопасности, далее она рассматривается и соответствующим образом готовится проект решения министра, который затем направляется ему на подпись. Во всех случаях, абсолютно во всех случаях, это опирается на оценку, предоставленную службой безопасности. То же самое касается и изменений: любые корректировки подобных решений основаны на инициативе службы госбезопасности или другой спецслужбы», — пояснил госсекретарь МВД Дмитрий Трофимов.

По неофициальной информации, имеющейся в распоряжении De facto, гражданин России, ради которого планировалась передача взятки, — Александр Мищенко. В латвийский «чёрный список» он был внесён вскоре после полномасштабного вторжения России в Украину, а в этом году запрет на въезд был продлён.

Согласно имеющимся данным, Мищенко — доктор юридических наук, ранее связанный с Российской национальной академией безопасности. В старой версии сайта учреждения указано, что он родился в 1954 году, занимал должность заместителя начальника академии и возглавлял подразделение по сотрудничеству с силовыми структурами.

В ближайшие дни латвийскому суду предстоит повторно рассмотреть вопрос о продолжении меры пресечения — содержания Пилагса и его сообщника под стражей по подозрению в подготовке к даче взятки.