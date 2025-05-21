Даже для тех, кто не поёт: спецпроездные введут в Риге на время Праздника песни

Цена проездного на десять дней составит 10 евро, он будет действителен в дни проведения праздника с 4 по 13 июля.
Специальный билет на это время сможет приобрести любой пассажир общественного транспорта Риги.
Рижская дума постановила ввести специальные проездные билеты на общественный транспорт во время Праздника песни и танца школьников.
Цена проездного на десять дней составит 10 евро, он будет действителен в дни проведения праздника с 4 по 13 июля.
Специальный билет на это время сможет приобрести любой пассажир общественного транспорта Риги.
В ночь на 21 мая подразделения Сил беспилотных систем ВСУ совместно с другими подразделениями поразили Болховский завод полупроводниковых приборов в Орловской области России. Об этом официально сообщили в Генеральном штабе Украины, сообщает ASTRA .
В ночь на 21 мая подразделения Сил беспилотных систем ВСУ совместно с другими подразделениями поразили Болховский завод полупроводниковых приборов в Орловской области России. Об этом официально сообщили в Генеральном штабе Украины, сообщает ASTRA .
В опубликованных Государственной кассой данных о расходах на вознаграждение за обеспечение деятельности Кабинета министров можно наблюдать стремительное и резкое «отрицательное сокращение расходов» на выплаты мининстрам и высшим чиновникам, пишет "Неаткарига".
В опубликованных Государственной кассой данных о расходах на вознаграждение за обеспечение деятельности Кабинета министров можно наблюдать стремительное и резкое «отрицательное сокращение расходов» на выплаты мининстрам и высшим чиновникам, пишет "Неаткарига".
Третий московский аэропорт, «Шереметьево» на севере города, закрыт для вылета и посадки самолетов, сообщает ВВС.
Третий московский аэропорт, «Шереметьево» на севере города, закрыт для вылета и посадки самолетов, сообщает ВВС.
Экс-супруги никак не могут мирно договориться о месте жительства 12-летнего сына. Агата Муцениеце продолжает настаивать на вызове Тимофея в суд, чтобы тот дал показания «без давления». Новые детали громкого процесса раскрыла адвокат актера.
Экс-супруги никак не могут мирно договориться о месте жительства 12-летнего сына. Агата Муцениеце продолжает настаивать на вызове Тимофея в суд, чтобы тот дал показания «без давления». Новые детали громкого процесса раскрыла адвокат актера.
Народнохозяйственная комиссия Сейма договорилась на следующей неделе продолжить рассмотрение законопроекта о содействии равной конкуренции в розничной торговле продуктами питания, если представители отрасли не будут готовы снизить цены, заключив соглашение и подписав соответствующий меморандум.
Народнохозяйственная комиссия Сейма договорилась на следующей неделе продолжить рассмотрение законопроекта о содействии равной конкуренции в розничной торговле продуктами питания, если представители отрасли не будут готовы снизить цены, заключив соглашение и подписав соответствующий меморандум.
Читаем «Войну и мир» Льва Толстого:
Читаем «Войну и мир» Льва Толстого:
В помещениях Сейма депутаты должны общаться между собой на государственном языке, такие изменения предусматривают поправки к Регламенту Сейма, утвержденные парламентском Юридической комиссией. Окончательное решение - за Сеймом, сообщает rus.delfi.lv.
В помещениях Сейма депутаты должны общаться между собой на государственном языке, такие изменения предусматривают поправки к Регламенту Сейма, утвержденные парламентском Юридической комиссией. Окончательное решение - за Сеймом, сообщает rus.delfi.lv.