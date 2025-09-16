Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Далеко ли до общего знаменателя? Ашераденс о работе над госбюджетом

Редакция PRESS 16 сентября, 2025 13:18

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Министр финансов Арвилс Ашераденс ("Новое Единство") надеется, что в ближайшее время в правительстве начнется работа над государственным бюджетом на 2026 год. Об этом он заявил агентству ЛЕТА.

Министр финансов признал, что теперь переговоры с партнерами по коалиции занимают больше времени, чем обычно. По словам Ашераденса, это вполне объяснимо, поскольку у правительства ограниченные ресурсы для реализации новых политических инициатив. Министр подчеркнул, что ограниченность ресурсов и определяет уровень сложности переговоров.

"В целом, в переговорах с партнерами я вижу готовность решить этот вопрос и прийти к общему знаменателю, поэтому я надеюсь, что бюджет начнет двигаться в правительстве в ближайшее время", - сказал Ашераденс.

В понедельник после заседания партий правящей коалиции премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство"), отвечая на вопрос, не свидетельствует ли работа над бюджетом следующего года и ультиматумы партнеров о нестабильности в коалиции, сказала журналистам, что сложные вопросы открывают возможности для более творческого подхода к решениям.

"Я думаю, что эти переговоры только укрепляют и закаляют нашу политическую волю к поиску решений, которые не являются обычными или легкими", - сказала премьер-министр. Она признала, что переговоры занимают больше времени, но и заставляют думать о том, как модернизировать государственное управление и сделать его более эффективным.

Трамп: Зеленский будет вынужден заключить соглашение с Россией

Важно 19:24

Важно 0 комментариев

Президент Украины Владимир Зеленский будет вынужден заключить соглашение о прекращении огня с Россией. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает агентство УНИАН со ссылкой на Clash Report.

Каждый раз может стать последним: латвийский медик в Украине

Важно 19:02

Важно 0 комментариев

В Украине сложилась драматическая ситуация из-за российских дронов складывается не только в окопах, но и в моменты, когда раненых солдат вывозят с поля боя или перевозят в больницу. Оснащённые тепловизорами, эти летающие орудия смерти теперь угрожают каждому — и днём, и ночью. Медик украинской армии из Латвии Сармите Цирула рассказала LSM, что осознаёт: каждая эвакуация может стать последней.

Зеленский призвал Трампа «занять четкую позицию» по России

Мир 18:54

Мир 0 комментариев

В преддверии возможной встречи с Трампом украинский президент призвал его занять четкую позицию по вопросу о гарантиях безопасности и санкций против России. Президент США Дональд Трамп может встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским на следующей неделе в Нью-Йорке. Об этом заявил во вторник, 16 сентября, в Тель-Авиве госсекретарь США Марко Рубио.

Не зовите меня мужчиной даже чтобы спасти: гендерные новости из Англии

Важно 18:42

Важно 0 комментариев

Королевская яхтенная ассоциация Великобритании запретила употреблять на проводимых ею мероприятиях все слова с корнем man (по-английски означает и "человек", и "мужчина") как оскорбительные для женщин и небинарных людей, ибо недостаточно инклюзивные, пишет The Telegraph.

Дают три дня на размышления: медики угрожают протестами

Важно 18:41

Важно 0 комментариев

Латвийский профсоюз работников здравоохранения и социального ухода (ЛПРЗСУ) требует до 19 сентября, когда состоится заседание Национального совета по трехстороннему сотрудничеству, принять решение о выделении дополнительных денег отрасли здравоохранения, в том числе на увеличение зарплат работников, а в противном случае обещает начать процедуру коллективного спора об интересах, заявили в ЛПРЗСУ.

Деньги обесценились: строители требуют повышения зарплат

Бизнес 18:31

Бизнес 0 комментариев

Профсоюз работников строительной отрасли Латвии (Latvijas Būvniecības nozares arodbiedrība — LBNA) выступил с предложением повысить минимальную зарплату для всех работников строительной сферы.

Тяжелая работа! Уже второй советник министра не продержался и месяца

Важно 18:25

Важно 0 комментариев

Советник министра сообщения Атиса Швинки (P) по вопросам стратегической коммуникации, главный редактор журнала Teātra Vēstnesis Дидзис Руиценс, покинул должность менее чем через месяц после назначения — он работал на этом посту с 18 августа.

