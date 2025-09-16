Далеко ли до общего знаменателя? Ашераденс о работе над госбюджетом

Министр финансов признал, что теперь переговоры с партнерами по коалиции занимают больше времени, чем обычно. По словам Ашераденса, это вполне объяснимо, поскольку у правительства ограниченные ресурсы для реализации новых политических инициатив. Министр подчеркнул, что ограниченность ресурсов и определяет уровень сложности переговоров.

"В целом, в переговорах с партнерами я вижу готовность решить этот вопрос и прийти к общему знаменателю, поэтому я надеюсь, что бюджет начнет двигаться в правительстве в ближайшее время", - сказал Ашераденс.

В понедельник после заседания партий правящей коалиции премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство"), отвечая на вопрос, не свидетельствует ли работа над бюджетом следующего года и ультиматумы партнеров о нестабильности в коалиции, сказала журналистам, что сложные вопросы открывают возможности для более творческого подхода к решениям.

"Я думаю, что эти переговоры только укрепляют и закаляют нашу политическую волю к поиску решений, которые не являются обычными или легкими", - сказала премьер-министр. Она признала, что переговоры занимают больше времени, но и заставляют думать о том, как модернизировать государственное управление и сделать его более эффективным.