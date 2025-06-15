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«Дайте детям отдохнуть, клоуны!» Идея экс-министра — продлить учебный год — раскритикована в соцсети (1)

Редакция PRESS 15 июня, 2025 10:58

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LETA

Идея о том, что летние каникулы в Латвии "слишком длинные", нет-нет да и прозвучит в СМИ или соцсетях. На сей раз в очередной раз настаивает на ее пользе бывшая глава Минобрнауки Анита Муйжниеце.

В своем посте, на который откликнулось довольно много людей, с учетом того, что наконец наступила хорошая погода и все, у кого есть возможность, отдыхают (в том числе и от соцсетей), экс-министр отвечала на твит журналистки Иевы Алберте, который, однако, более недоступен, так как, по всей видимости, был удален. Предположительно, там тоже шла речь о школе и о каникулах.

А написала Муйжниеце буквально следующее: "Потому что мы умеем рассказывать, что хотим равняться на Европу, но делаем по-старому. Например, в августе учащиеся средней школы могли бы осваивать военную подготовку - это намного толковее и практичнее, а у младшеклассников был бы менее загруженный учебный год, но учеба была бы до Янова дня. По-прежнему думаю, что это было бы правильно".

Из тех, кто отозвался, с ней согласны разве что пара-тройка человек, остальные возражают и возмущаются:

- А почему половину мая ничего разумного в школах не происходит?

- Пока у нас будут Ванага и профсоюз LIZDA, на перемены можем не надеяться.

- Ваш комментарий лишний раз иллюстрирует, как мало вы понимаете в проблемах образования. Моей жене-учительнице даже двух месяцев не хватает, чтобы прийти в себя после вашего, извиняюсь, дерьма "Школа-2030".

- Не вижу ни одной политической силы, которая смогла бы отказаться от священно-неприкосновенного 1 сентября и установить начало учебного года в середине августа. Причем LIZDA и Ванага ничего такого не примут.

- Удлиненный учебный год был бы смысл предлагать по выбору, как продленку в школе. Это был бы вариант для родителей, которые не могут обеспечить присмотр за детьми, не воруя время, проведенное с детьми, у тех родителей, кто может и хочет этого.

- Так власть в Латвии понимает "заботу о безопасности детей" - на практике семья с двумя родителями не может обеспечить присмотр за ребенком в каникулы! Кто-то должен брать дополнительный отпуск или нанимать няню! В Швеции и Великобритании таких неприсмотренных детей давно изъяли бы из семей.  В Латвии "отпуск плюс" для учителей - святое дело! 

- Хорошие идеи. Запретить "удаленку". Запретить детям отдыхать. Итого - сделать жизнь детей невыносимой.

- У нас полностью раскурочена система образования. Была передача об Эстонии - они впереди на световые годы, думая о будущем и о школьниках, у нас самое важное - освоение денег и оформление бумаг.

- В школьных программах надо пересмотреть буквально все! С начала мая уже делать нечего, потому что все уже пройдено, сделано, последние проверочные работы, и все. Что будем делать в июне и в августе? Если есть мысль продлить учебный год, надо перенимать чей-то конкретный опыт, чтобы снова все не испоганить за миллионы!

- Когда учителям воспользоваться отпуском? В июле еще выпускные, летом иногда обязательные курсы повышения квалификации и подготовка к учебному году. В Нидерландах у учителей свободны все каникулы. В Латвии учителя в каникулы должны работать.

- Дайте детям отдохнуть и насладиться летом, клоуны!

- Хочется равняться на Европу или все же принимать логичные и понятные решения?

- Анита, иди бегай по лесу с рюкзаком, дай моим детям насладиться детством. Лето - их награда за хороший учебный год.

- У нас лета и теплой погоды и так мало. Школьники не должны летом сидеть в школе и учиться. У нас свои традиции: летом у школьников лагеря, путешествия, отдых.

- В чем виноваты летние каникулы, если выросший в детдоме наркоман, насильник, убийца в какой-то момент "похищает" своего собственного ребенка? Виноваты вы, все "политиканши", при которых запретили понятие нравственности в школах, а не то, что дети летом дышат свежим воздухом.

- Не ищите смысла в "идеях" Аниты! Близятся очередные выборы, и ей надо чем-нибудь порисоваться, чтобы ее не забыли. Пусть и глупостями.

- В этом году довольно много детей пропадало зимой. Что делать, чтобы этого избежать? Может быть, стоит подумать о школе 24/7? Куда толковее. Зачем дома дети нужны...

- Уже со второй половины мая в школу ходят развлекаться. Дни спорта и искусства, двухдневные экскурсии и т.д. Что они будут делать в школе до Янова дня? Не говоря уже о том, как они жарким летом смогут сосредоточиться на учебе? Может, где-то и есть, но я не знаю ни одной школы с кондиционерами.

 

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Комментарии (1) 37 реакций
Комментарии (1) 37 реакций
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