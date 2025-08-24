Это был ответ на утверждение журналиста Паула Тимротса о том, что в Латвии асфальтовые дороги как по восприятию, так и по качеству худшие в Европе и что мы отстаём от Литвы и Эстонии. Берзиньш заявил, что 5 лет назад, возможно, Тимротс ещё был прав, но сейчас уже нет.

"Теперь, если проехать через Литву и посмотреть, какие дороги в Литве, особенно региональные и местные, и посмотреть, какие они у нас, надо сказать, что мы как минимум сравнялись, если не стали лучше", - утверждает он.

По его мнению, за это спасибо европейским деньгам, которые правительство умело и мудро инвестировало во время пандемии. Из самых больших и главных государственных дорог около 75% в хорошем и отличном состоянии. С региональными дорогами хуже - там у нас примерно 50% ещё гравийных дорог, а из местных с гравийным покрытием - 75%.

"И тут снова правительство, урезая деньги, пытается "выстрелить себе в ногу", потому что само до этого обещало, что до административно-территориальной реформы из каждого населённого пункта в краевой центр можно будет доехать по "чёрной" асфальтовой дороге.

Ничего подобного не произойдёт, если теперь поступить так, как теперь выдумали чиновники из Минсообщения, как срезать у нас снова примерно 16% средств и ресурсов. Те денежки, которые достаются дорожному строительству, в этом году - меньше всего, по сравнению с последними 10 годами, а в следующем году их уже намечается на 6 миллионов меньше.

А если теперь к этим 6,5 миллиона добавить ещё 17 миллионов, это означает, что мы теряем ещё 20% из ресурсов капиталовложений. Так действовать для Минсообщения - это безумие, потому что на развитие Латвии нужно смотреть стратегически, а не только в этом году или [думать только о том,] как мы выполним задание Кабмина, чтобы утрясти бюджет на следующий год", - высказался Берзиньш, добавив, что финансирование дорог от ЕС, увы, закончилось и в том размере, в котором было последние 15 лет, его уже не будет.