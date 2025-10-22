CNN: реальность ставит под угрозу мирные инициативы Трампа по Ближнему Востоку и Украине

На этой неделе Трамп отменил планировавшийся саммит с Путиным в Будапеште, заявив, что «не хочет тратить время впустую». Разочарование последовало после неудачного разговора между госсекретарём Марко Рубио и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Президент также вновь столкнулся с напряжёнными отношениями с Владимиром Зеленским — на фоне сообщений, что Трамп рассматривал возможность поставок Украине крылатых ракет, но отказался от идеи после звонка Путина. CNN отмечает, что Трамп вновь перешёл к позиции «остановить боевые действия по текущим линиям фронта».

Тем временем вице-президент Джей Ди Вэнс срочно направился на Ближний Восток, чтобы удержать хрупкое перемирие между Израилем и ХАМАСом. По словам Вэнса, оно «держится, но едва», несмотря на недавние авиаудары Израиля после гибели двух солдат.

Проблемой остаётся и реализация следующего этапа мирного плана — разоружение ХАМАСа и создание «Совета мира» с международной стабилизационной миссией. Пока идея остаётся на бумаге, и ни одно арабское государство не согласилось направить войска в Газу.

Аналитики CNN отмечают, что и ближневосточная, и украинская стратегии Трампа сталкиваются с одной и той же реальностью: «желающего мира Путина» не существует, а Ближний Восток не готов к навязанной извне модели «вечного мира».

«Надеяться на мир проще, чем его достичь», — подытоживает автор материала.