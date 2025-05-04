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Circle K: политика Трампа начала влиять на потребителей в странах Балтии — топливо может подешеветь

© LETA 4 мая, 2025 09:27

Бизнес 0 комментариев

LETA

Падение стоимости доллара США по отношению к евро может привести к снижению цен на топливо, заявил агентству LETA руководитель по топливу предприятия SIA Circle K Latvia Гатис Титов.

По его словам, с начала года курс доллара США по отношению к евро падает, а на данный момент достигнут самый низкий уровень за последние четыре года: "Так как торговля нефтью и топливом в мире ведется за доллары, падение стоимости доллара поможет снизить цены на топливо в том числе и в Балтийском регионе".

Титов отметил также, что политика Трампа начала влиять и на потребителей в странах Балтии, поскольку с начала апреля стоимость дизельного топлива на АЗС снизилась примерно на 10 центов за литр.

Представитель SIA Circle K поясняет, что на падение стоимости доллара влияют введенные тарифы и перевод инвестиций из США в Европу. "Кроме того, публичная критика Трампа в адрес главы Федеральной резервной системы США и попытки добиться его увольнения привели к снижению доверия институциям США и доллару как стабильной валюте", - дополнил Титов.

Он считает, что из-за торговых споров между США и Китаем начал сокращаться спрос на нефть, и это может свидетельствовать о том, что рост мировой экономики замедляется. Некоторые эксперты в области экономики допускают рецессию в США. При этом Международный валютный фонд снизил прогноз роста экономики США на этот год до 1,8% - в основном из-за тарифов, введенных Трампом.

На цены нефти продолжает влиять и война в Украине. "Если России удастся воспрепятствовать заключению мира с Украиной и США выйдут из переговоров, существует риск, что война затянется. А это в свою очередь означает, что цены на нефть могут остаться высокими или даже вырасти, если учесть атаки по российской нефтяной инфраструктуре", - продолжает Титов.

Тем не менее он подчеркивает, что организация экспортеров нефти ОПЕК+ с мая планирует увеличить добычу нефти на 411 тысяч баррелей в день. Если же США и Иран придут к соглашению на переговорах по ядерной сделке, санкции, наложенные на экспорт иранской нефти,  могут быть смягчены, в результате объемы поставок нефти могут увеличиться, а это поможет сохранить цены на топливо на прежнем уровне.

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