Чтобы официально: испанского слизня планируется внести в латвийский список инвазивных видов

Редакция PRESS 24 сентября, 2025 12:58

Новости Латвии 0 комментариев

Испанского слизня (Arion vulgaris) планируется внести в латвийский список инвазивных видов. Это предусматривает переданный на общественное обсуждение проект правил, размещенный на портале правовых актов.

Список инвазивных видов Латвии формируется в соответствии с законом о защите видов и биотопов.

Как указано в аннотации к проекту правил, в список инвазивных видов включаются те виды, которые наносят ущерб биологическому разнообразию, экосистеме, здоровью человека или экономике страны, но при этом не входят в список Европейского союза.

Испанский слизень входит в число ста самых инвазивных видов в Европе. Он соответствует основным критериям инвазивного вида - угрожает естественным биотопам, размножается в дикой природе, оказывает негативное воздействие на экономику, снижает качество экосистемных услуг, а также представляет угрозу здоровью человека и домашних животных.

Этот вид считается инвазивным и в соседних странах. Распространению слизня активно способствует деятельность человека, главным образом садоводство, поэтому его экспансия не связана с естественным расширением ареала.

В местах, где вид размножается особенно быстро, появляются крупные популяции, он занимает собственную экологическую нишу и демонстрирует дальнейшие признаки инвазии.

В Латвию испанский слизень проник относительно недавно - впервые он был обнаружен в 2009 году в Пастенде. В последующие годы значительного распространения отмечено не было, но в 2020 году началась быстрая экспансия. На данный момент в Латвии на основе наблюдений жителей зафиксированы 662 очага распространения испанского слизня.

Его стремительному распространению в основном способствуют свободный ввоз растений из других стран и неконтролируемая торговля зараженными растениями.

С середины XX века испанский слизень распространился почти во всех странах Европы. Балтийские государства стали одними из последних, где был обнаружен этот вид.

Включение испанского слизня в список инвазивных видов позволит предпринимать меры по предотвращению его распространения и, возможно, замедлить проникновение в те регионы Латвии, где он пока не обнаружен.

Общественное обсуждение проекта правил продлится до 8 октября.

Пусть хотя бы зимой бесплатно! Пропуска в Юрмалу дорожают, кто же туда поедет?

Важно 13:36

Важно 0 комментариев

Фракция Национального объединения в Юрмальской думе на заседании в четверг, 25 сентября, подаст предложение об отмене платных пропусков на въезд в Юрмалу в зимний сезон, сообщили агентству ЛЕТА во фракции.

Фракция Национального объединения в Юрмальской думе на заседании в четверг, 25 сентября, подаст предложение об отмене платных пропусков на въезд в Юрмалу в зимний сезон, сообщили агентству ЛЕТА во фракции.

Загрузка

Но ответственность на вас: в каких случаях OCTA можно больше не покупать

Важно 13:24

Важно 0 комментариев

Владельцы транспортных средств смогут не приобретать обязательную страховку гражданской ответственности (OCTA), если транспортное средство будет размещено вне публично доступного места и будут приняты меры, исключающие возможность его использования, предусматривают поправки к Закону об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев наземных транспортных средств, рассмотренные сегодня на заседании Комиссии Сейма по экономическим, аграрным, экологическим и региональным вопросам.

Владельцы транспортных средств смогут не приобретать обязательную страховку гражданской ответственности (OCTA), если транспортное средство будет размещено вне публично доступного места и будут приняты меры, исключающие возможность его использования, предусматривают поправки к Закону об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев наземных транспортных средств, рассмотренные сегодня на заседании Комиссии Сейма по экономическим, аграрным, экологическим и региональным вопросам.

Премьер заявила, что госдолг будет расти. Почему?

Новости Латвии 13:23

Новости Латвии 0 комментариев

Рост государственного долга связан с необходимостью финансировать оборону, заявила премьер-министр Эвика Силиня в интервью TV3.

Рост государственного долга связан с необходимостью финансировать оборону, заявила премьер-министр Эвика Силиня в интервью TV3.

Гамбург должен закрыть двери перед Силиней: Андрей Козлов

Выбор редакции 13:10

Выбор редакции 0 комментариев

"Повышение налога на книги с 5 до 21 процента, которое готовит правительство Латвии под руководством Эвики Силини будет иметь вполне ожидаемые последствия. Ведь это означает, что книги Дикенса, Манна, Гюго станут дороже - а поскольку латвийский народ под чутким руководством нашего правительства и так является одним из самых бедных в ЕС - то и недоступнее, - считает издатель Андрей Козлов. 

"Повышение налога на книги с 5 до 21 процента, которое готовит правительство Латвии под руководством Эвики Силини будет иметь вполне ожидаемые последствия. Ведь это означает, что книги Дикенса, Манна, Гюго станут дороже - а поскольку латвийский народ под чутким руководством нашего правительства и так является одним из самых бедных в ЕС - то и недоступнее, - считает издатель Андрей Козлов. 

Мы счетчики больше не проверяем: RNP предупреждает о мошенниках

Важно 13:07

Важно 0 комментариев

ООО "Rīgas namu pārvaldnieks" (RNP) призывает жителей быть бдительными, так как в столице орудуют мошенники, утверждающие, что от имени предприятия они должны проверить счетчики воды в квартирах, сообщила агентству ЛETA представитель компании Инита Кабанова.

ООО "Rīgas namu pārvaldnieks" (RNP) призывает жителей быть бдительными, так как в столице орудуют мошенники, утверждающие, что от имени предприятия они должны проверить счетчики воды в квартирах, сообщила агентству ЛETA представитель компании Инита Кабанова.

Самые длинные очереди к врачу и высокие пациентские взносы — латвийцам не хватает денег на медуслуги

Важно 13:06

Важно 0 комментариев

В Латвии самые длинные очереди в системе здравоохранения и одни из самых высоких пациентских взносов в Европейском союзе, к такому выводу пришли авторы исследования «Барометр экономики здравоохранения 2025». Финансирование отрасли заметно отстает от среднего уровня ЕС и в долгосрочной перспективе тормозит развитие экономики, отмечают эксперты.

В Латвии самые длинные очереди в системе здравоохранения и одни из самых высоких пациентских взносов в Европейском союзе, к такому выводу пришли авторы исследования «Барометр экономики здравоохранения 2025». Финансирование отрасли заметно отстает от среднего уровня ЕС и в долгосрочной перспективе тормозит развитие экономики, отмечают эксперты.

Почувствуют тысячи жителей: людей освобождают от дополнительной платы

Выбор редакции 13:00

Выбор редакции 0 комментариев

Со следующего года, приобретая в аптеках рецептурные лекарства ценой до десяти евро, больше не придется платить 75 центов за работу фармацевта. Соответствующее предложение сегодня поддержало правительство, сообщает LSM+ в программе «Сегодня вечером».

Со следующего года, приобретая в аптеках рецептурные лекарства ценой до десяти евро, больше не придется платить 75 центов за работу фармацевта. Соответствующее предложение сегодня поддержало правительство, сообщает LSM+ в программе «Сегодня вечером».

