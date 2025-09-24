Чтобы официально: испанского слизня планируется внести в латвийский список инвазивных видов

Список инвазивных видов Латвии формируется в соответствии с законом о защите видов и биотопов.

Как указано в аннотации к проекту правил, в список инвазивных видов включаются те виды, которые наносят ущерб биологическому разнообразию, экосистеме, здоровью человека или экономике страны, но при этом не входят в список Европейского союза.

Испанский слизень входит в число ста самых инвазивных видов в Европе. Он соответствует основным критериям инвазивного вида - угрожает естественным биотопам, размножается в дикой природе, оказывает негативное воздействие на экономику, снижает качество экосистемных услуг, а также представляет угрозу здоровью человека и домашних животных.

Этот вид считается инвазивным и в соседних странах. Распространению слизня активно способствует деятельность человека, главным образом садоводство, поэтому его экспансия не связана с естественным расширением ареала.

В местах, где вид размножается особенно быстро, появляются крупные популяции, он занимает собственную экологическую нишу и демонстрирует дальнейшие признаки инвазии.

В Латвию испанский слизень проник относительно недавно - впервые он был обнаружен в 2009 году в Пастенде. В последующие годы значительного распространения отмечено не было, но в 2020 году началась быстрая экспансия. На данный момент в Латвии на основе наблюдений жителей зафиксированы 662 очага распространения испанского слизня.

Его стремительному распространению в основном способствуют свободный ввоз растений из других стран и неконтролируемая торговля зараженными растениями.

С середины XX века испанский слизень распространился почти во всех странах Европы. Балтийские государства стали одними из последних, где был обнаружен этот вид.

Включение испанского слизня в список инвазивных видов позволит предпринимать меры по предотвращению его распространения и, возможно, замедлить проникновение в те регионы Латвии, где он пока не обнаружен.

Общественное обсуждение проекта правил продлится до 8 октября.