Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 24. Июня Завтра: Janis
Доступность

Что же это было? Завершено эпидемиологическое расследование вспышки кишечной инфекции E. coli

© Lsm.lv 3 июня, 2025 20:42

ЧП и криминал 0 комментариев

Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) завершил эпидемиологическое расследование вспышки инфекции, вызванной патогенными штаммами кишечной палочки (E. coli). Вспышка произошла весной этого года, в период с 19 марта по 16 апреля. В общей сложности было зафиксировано 77 случаев заражения, сообщает LSM.

По данным SPKC, инфекцию вызвали два генетически родственных серотипа бактерий — O26:H11 (энтерогеморрагическая) и O103:H2 (энтеропатогенная). Эти серотипы были обнаружены в 81% секвенированных образцов, то есть у 46 человек. Из них 41 — дети, еще пять — сотрудники образовательных учреждений. Клинические симптомы наблюдались у 29 пациентов, у 14 детей развился гемолитико-уремический синдром (HUS), 22 человека были госпитализированы, у 17 инфекция протекала бессимптомно.

Всего со вспышкой связаны 58 подтвержденных случаев инфекции в 21 дошкольном учреждении Риги, Сигулды, Цесиса, Адажи, Кекавы и Саласпилса. Основным и единственным общим фактором для всех учреждений оказалась продукция молочного кооператива Straupe. Продукция этой компании напрямую поставлялась в 19 учреждений и еще в два — через другие детские сады.

Совместное расследование SPKC и Продовольственно-ветеринарной службы выявило патогенные бактерии в образцах сотрудников Straupe: три случая STEC и шесть — энтеропатогенной E. coli. Среди них выявлен серотип O75:H38, также обнаруженный у сотрудников и детей в четырех образовательных учреждениях, что свидетельствует о передаче бактерий из кишечной микрофлоры сотрудников предприятия.

Лаборатория Института BIOR обнаружила ген vtx, характеризующий энтерогеморрагическую E. coli, в шести продуктах производства Straupe. Кроме того, патогенные бактерии были найдены в сыром молоке с трех ферм.

В ходе расследования не удалось опросить всех заболевших детей, а из-за длительного инкубационного периода к моменту проверки зараженные продукты уже не были доступны. Также усложнила процесс лабораторная диагностика патогенных бактерий.

Эпидемиологическое расследование завершено. Установлено, что инфекцию вызвала продукция Straupe, цепочка заражения идентифицирована.

О случаях заражения энтерогеморрагической Escerichia coli (кишечной палочкой, выделяющей шига- или  веротоксин) в нескольких регионах страны впервые было сообщено во второй половине марта —  тогда было известно о восьми заразившихся детях в возрасте от 3 до 6 лет и два пожилых человека. Опасность такой E.coli в том, что она выделяет токсины, способные вызвать тяжелый, кровавый понос, который в ряде случаев вызывает также острую почечную недостаточность, и это требует интенсивного лечения. К концу марта этой E. coli заболели 40 человек, большинство из них дети. По состоянию на 6 апреля таких случаев было уже 57, а 7 апреля в интенсивной терапии Детской клинической университетской больницы (BKUS) находились шесть пациентов в тяжелом состоянии.

На проведенной 10 апреля пресс-конференции представители Центра профилактики и контроля заболеваний и Продовольственно-ветеринарной службы (ПВС, PVD) сообщили, что инфекция E. coli выявлена у нескольких работников молочного предприятия Straupe, которое является одним из поставщиков продукции в учебные заведения — среди зараженных были и те, кто работали в цеху с молочными продуктами.По словам директора Департамента анализа и профилактики рисков инфекционных заболеваний ЦПКЗ Юрия Перевощикова, трое из зараженных работали в цехе фасовки, где контактировали с продуктами питания — они наполняли многоразовые контейнеры, например, молоком, сметаной и йогуртом.

Straupe отозвало из продажи все продукты, расфасованные вручную, но, как сообщал LSM+, с полок магазинов начали убирать и другие товары бренда. 14 апреля Продовольственно-ветеринарная служба (PVD) разрешила молочному предприятию Straupe в полном объеме возобновить производство и продажу расфасованных вручную молочных продуктов.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 6 реакций
Комментарии (0) 6 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 00:45 25.06.2025
Трамп снова хочет Нобелевку — на этот раз за мир между Ираном и Израилем
Bitnews.lv 3 часа назад
В среду опять дожди, местами сильные
Sfera.lv 4 часа назад
Bloomberg: год войны между РФ и НАТО обойдётся миру в 1,5 трлн долларов
Bitnews.lv 7 часов назад
Саммит НАТО в Гааге: раскол, компромиссы и уступки Трампу
Bitnews.lv 13 часов назад
Янисы работают в 31 самоуправлении
Sfera.lv 13 часов назад
25% жителей не читают книг
Sfera.lv 15 часов назад
«Утро после»: как выжить при похмелье и даже немного воскреснуть
Sfera.lv 17 часов назад
Взрыв BMW в Адажи: пострадал человек, полиция исключает криминал
Bitnews.lv 1 день назад

«Думал, меня везут на расстрел»: латвиец вернулся из белорусской тюрьмы

Важно 18:39

Важно 0 комментариев

За три года он похудел на 26 килограммов и полностью поседел — так выглядит латвийский гражданин Дмитрий Михайлов, политзаключенный, вернувшийся в Ригу из белорусской тюрьмы. Его преступление заключалось в критике существующего режима в закрытой дискуссионной группе в Интернете. Его арестовали через полтора года после сделанных им комментариев. Его долго судили и приговорили к четырем годам лишения свободы. В субботу его освободили вместе с 13 другими политзаключенными, самым известным из которых является муж лидера оппозиции Светланы Тихановской Сергей. Двое критиков режима вернулись в Латвию, рассказывает lsm.lv.

За три года он похудел на 26 килограммов и полностью поседел — так выглядит латвийский гражданин Дмитрий Михайлов, политзаключенный, вернувшийся в Ригу из белорусской тюрьмы. Его преступление заключалось в критике существующего режима в закрытой дискуссионной группе в Интернете. Его арестовали через полтора года после сделанных им комментариев. Его долго судили и приговорили к четырем годам лишения свободы. В субботу его освободили вместе с 13 другими политзаключенными, самым известным из которых является муж лидера оппозиции Светланы Тихановской Сергей. Двое критиков режима вернулись в Латвию, рассказывает lsm.lv.

Читать
Загрузка

Трамп номинирован на Нобелевскую премию мира

Важно 18:26

Важно 0 комментариев

Президент США Дональд Трамп опубликовал в Truth Social письмо члена Палаты представителей от Республиканской партии Бадди Картера в адрес Норвежского Нобелевского комитета, который ежегодно выбирает лауреатов Нобелевской премии мира, сообщает телеграм-канал ASTRA.

Президент США Дональд Трамп опубликовал в Truth Social письмо члена Палаты представителей от Республиканской партии Бадди Картера в адрес Норвежского Нобелевского комитета, который ежегодно выбирает лауреатов Нобелевской премии мира, сообщает телеграм-канал ASTRA.

Читать

Ригу украсят… мусорниками: какими будут новые урны?

Новости Латвии 18:00

Новости Латвии 0 комментариев

Все ли обратили внимание, что в центре Риги появились новые уличные мусорники? А между тем происходит масштабная замена емкостей для сбора отходов, и расходы на это мероприятие тоже немалые – 106 978,52 евро... Читатели спрашивают: так ли важно менять урны, если в Риге полно других проблем?

Все ли обратили внимание, что в центре Риги появились новые уличные мусорники? А между тем происходит масштабная замена емкостей для сбора отходов, и расходы на это мероприятие тоже немалые – 106 978,52 евро... Читатели спрашивают: так ли важно менять урны, если в Риге полно других проблем?

Читать

Полиция продолжает усиленные проверки на дорогах

Новости Латвии 17:47

Новости Латвии 0 комментариев

Сегодня Государственная полиция продолжит усиленные проверки на дорогах.

Сегодня Государственная полиция продолжит усиленные проверки на дорогах.

Читать

Трамп о 5-й статье НАТО: существуют разные интерпретации коллективной обороны

Важно 17:23

Важно 0 комментариев

Существует несколько толкований пункта о коллективной обороне НАТО, заявил во вторник президент США Дональд Трамп по пути на саммит альянса в Гааге.

Существует несколько толкований пункта о коллективной обороне НАТО, заявил во вторник президент США Дональд Трамп по пути на саммит альянса в Гааге.

Читать

MIRAGE JAZZ ORCHESTRA отметит юбилей гала-концертом в Дзинтари

История и культура 17:14

История и культура 0 комментариев

Один из лучших джазовых коллективов Балтии, восхитительно живой и энергичный биг-бэнд MIRAGE JAZZ ORCHESTRA, выйдет на сцену вместе со своими гостями-музыкантами 6 июля в «Дзинтари».

Один из лучших джазовых коллективов Балтии, восхитительно живой и энергичный биг-бэнд MIRAGE JAZZ ORCHESTRA, выйдет на сцену вместе со своими гостями-музыкантами 6 июля в «Дзинтари».

Читать

Пусть будут обе разновидности латышского: омбудсмен вступился за латгальский язык

Важно 16:58

Важно 0 комментариев

Призыв журналиста Латвийского телевидения (ЛТВ) Гунтиса Боярса не говорить на латгальском языке в предвыборных дискуссиях не нарушает кодекс этики Латвийских общественных СМИ (ЛОС), однако возможность разрешить дискуссии на латгальском языке следует рассмотреть до выборов в Сейм следующего года, считает омбудсмен Латвийских общественных электронных СМИ Эдмундс Апсалонс.

Призыв журналиста Латвийского телевидения (ЛТВ) Гунтиса Боярса не говорить на латгальском языке в предвыборных дискуссиях не нарушает кодекс этики Латвийских общественных СМИ (ЛОС), однако возможность разрешить дискуссии на латгальском языке следует рассмотреть до выборов в Сейм следующего года, считает омбудсмен Латвийских общественных электронных СМИ Эдмундс Апсалонс.

Читать