Что же это было? Завершено эпидемиологическое расследование вспышки кишечной инфекции E. coli

По данным SPKC, инфекцию вызвали два генетически родственных серотипа бактерий — O26:H11 (энтерогеморрагическая) и O103:H2 (энтеропатогенная). Эти серотипы были обнаружены в 81% секвенированных образцов, то есть у 46 человек. Из них 41 — дети, еще пять — сотрудники образовательных учреждений. Клинические симптомы наблюдались у 29 пациентов, у 14 детей развился гемолитико-уремический синдром (HUS), 22 человека были госпитализированы, у 17 инфекция протекала бессимптомно.

Всего со вспышкой связаны 58 подтвержденных случаев инфекции в 21 дошкольном учреждении Риги, Сигулды, Цесиса, Адажи, Кекавы и Саласпилса. Основным и единственным общим фактором для всех учреждений оказалась продукция молочного кооператива Straupe. Продукция этой компании напрямую поставлялась в 19 учреждений и еще в два — через другие детские сады.

Совместное расследование SPKC и Продовольственно-ветеринарной службы выявило патогенные бактерии в образцах сотрудников Straupe: три случая STEC и шесть — энтеропатогенной E. coli. Среди них выявлен серотип O75:H38, также обнаруженный у сотрудников и детей в четырех образовательных учреждениях, что свидетельствует о передаче бактерий из кишечной микрофлоры сотрудников предприятия.

Лаборатория Института BIOR обнаружила ген vtx, характеризующий энтерогеморрагическую E. coli, в шести продуктах производства Straupe. Кроме того, патогенные бактерии были найдены в сыром молоке с трех ферм.

В ходе расследования не удалось опросить всех заболевших детей, а из-за длительного инкубационного периода к моменту проверки зараженные продукты уже не были доступны. Также усложнила процесс лабораторная диагностика патогенных бактерий.

Эпидемиологическое расследование завершено. Установлено, что инфекцию вызвала продукция Straupe, цепочка заражения идентифицирована.

О случаях заражения энтерогеморрагической Escerichia coli (кишечной палочкой, выделяющей шига- или веротоксин) в нескольких регионах страны впервые было сообщено во второй половине марта — тогда было известно о восьми заразившихся детях в возрасте от 3 до 6 лет и два пожилых человека. Опасность такой E.coli в том, что она выделяет токсины, способные вызвать тяжелый, кровавый понос, который в ряде случаев вызывает также острую почечную недостаточность, и это требует интенсивного лечения. К концу марта этой E. coli заболели 40 человек, большинство из них дети. По состоянию на 6 апреля таких случаев было уже 57, а 7 апреля в интенсивной терапии Детской клинической университетской больницы (BKUS) находились шесть пациентов в тяжелом состоянии.

На проведенной 10 апреля пресс-конференции представители Центра профилактики и контроля заболеваний и Продовольственно-ветеринарной службы (ПВС, PVD) сообщили, что инфекция E. coli выявлена у нескольких работников молочного предприятия Straupe, которое является одним из поставщиков продукции в учебные заведения — среди зараженных были и те, кто работали в цеху с молочными продуктами.По словам директора Департамента анализа и профилактики рисков инфекционных заболеваний ЦПКЗ Юрия Перевощикова, трое из зараженных работали в цехе фасовки, где контактировали с продуктами питания — они наполняли многоразовые контейнеры, например, молоком, сметаной и йогуртом.

Straupe отозвало из продажи все продукты, расфасованные вручную, но, как сообщал LSM+, с полок магазинов начали убирать и другие товары бренда. 14 апреля Продовольственно-ветеринарная служба (PVD) разрешила молочному предприятию Straupe в полном объеме возобновить производство и продажу расфасованных вручную молочных продуктов.