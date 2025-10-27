Что цивилизация будущего узнают о человечестве, если мы вымрем?

Эти окаменелые останки позволяют нам строить предположения о том, как выглядели существа, которые жили на Земле задолго до того, как на ней появились люди.

А что если и мы когда-нибудь вымрем, а через миллионы лет здесь появится новая форма разумной жизни? Будут ли знать эти наши преемники, что мы когда-то существовали, будут ли понимать, как выглядела наша цивилизация?

Шансы окаменеть невелики

Как объясняет профессор астрофизики из американского Рочестерского университета Адам Франк, рассчитывать на то, что палеонтологи будущего найдут окаменелые останки современных людей, не стоит.

«В окаменелости превратилась лишь крохотная доля существ, когда-либо живших на Земле», — говорит профессор Франк и добавляет, что современный человек к тому же существует лишь мгновение геологического времени.

В научной работе 2018 года, соавтором которой был Адам Франк, отмечается, что динозавры господствовали на Земле 165 миллионов лет, и тем не менее, их окаменелых останков найдено сравнительно немного.

Современный же человек, как писали авторы этой работы, пока существует всего около 300 тысяч лет, так что есть вероятность, что от него вообще не останется окаменелостей.

Зато наша цивилизация, возможно, оставит следы другого рода.

Мы меняем химический состав Земли

В каждую эпоху на Земле формируются свои геологические слои. Химический состав каждого слоя определяется условиями на Земле в этот период.

Как объясняет профессор Франк, нынешнее рукотворное изменение климата отразится на химическом составе отложений, которые через миллионы лет превратятся в окаменевшие слои, и эти изменения в составе породы, вероятно, можно будет заметить и через сотни миллионов лет.

«Будет видна разница в изотопах кислорода, изотопах углерода — в силу того, что климатическая система Земли изменилась из-за деятельности человека», — говорит ученый.

Мы меняем ход эволюции

Даже если палеонтологи будущего не найдут наших окаменевших останков, они могут найти останки других животных и растений — и обнаружить, что мы их видоизменили, перемешали по всему миру, а также повлияли на разнообразие видов повсюду на планете.

Исследование 2018 года показало, что 96% живой массы млекопитающих на Земле — это мы и наш домашний скот. Больше двух третей птиц на планете — это наши домашние птицы.

Каждый год, по данным ресурса «Наш мир в цифрах», мы забиваем 75 миллиардов куриц. Поэтому, возможно, ученым будущего предстоит с изумлением разглядывать останки практически идентичных птиц, погибавших одновременно в огромном количестве по всей планете.

«Мы изменили ход биологической эволюции», — говорит профессор Ян Заласевич, геолог и палеонтолог из британского Лестерского университета и автор книги «Земля после нас».

«Будущие ученые будут удивляться: что случилось? Почему это случилось? И они вглядятся в геологический слой, с которого все это началось, и это будет наш слой», — фантазирует профессор Заласевич.

Наше главное наследие

В книге «Выброшенные вещи. Ископаемые приборы как наше главное наследие» профессор Заласевич и его коллега из того же Лестерского университета Сара Гэббот доказывают то, что заявлено в названии: главный след нашей эпохи в геологии оставят именно предметы нашего быта.

Они называют эти будущие ископаемые «техноископаемыми». Это, например, алюминиевые банки, или свитера из полиэстера. Или подземная автостоянка.

Возможно, по таким предметам нашего быта новые цивилизации будут пытаться судить, как мы жили

Исследование, проведенное в 2020 году, показало, что человечество ежегодно производит 30 миллиардов тонн вещей и строений. Общий вес всего сделанного человеком уже превысил общий вес живых существ.

Больше всего весит то, что человек делает из бетона — и остатки этих сооружений будущие исследователи вряд ли примут за нечто природное.

«Один из нынешних способов изготовления бетона — с добавлением угольной золы. Под микроскопом это будет выглядеть очень странно, — говорит профессор Заласевич. — Когда они найдут эти останки, углы бетонных зданий, плиты мостовых, они увидят, что это нечто совсем другое, чем природный слой».

Многие из материалов, которые мы производим, осядут в природе на очень и очень долгое время.

Пластик, например, как говорит профессор Гэббот, не разложится и за тысячи лет, а может быть, даже и за миллионы.

Мы производим столько искусственных материалов, что, как опасаются докладчики ООН, к 2050 году в Мировом океане окажется больше пластика, чем рыбы.

И речь не только о пластике.

«Есть камни, которым четыре миллиарда лет и в которых есть вкрапления графита. То есть, графит в форме стержня карандаша может сохраняться четыре миллиарда лет», — продолжает профессор Гэббот.

Палеонтологи находили окаменевшие листья деревьев возрастом в сотни миллионов лет.

«Бумагу делают из целлюлозы, а это то же вещество, что и в листьях. То есть, в подходящих условиях и бумага может сохраняться на протяжении сотен миллионов лет», — допускает Сара Гэббот.

Перемены планетарного масштаба

Человечество, вполне возможно, уже оставило огромный след в геологии планеты. Будут ли этот след когда-нибудь изучать другие разумные существа, можно только гадать.

Но думать о том, как наше наследие будет выглядеть через миллионы лет, полезно для нас самих — в этом убежден профессор Адам Франк.

«Я думаю, чтобы позже иметь возможность думать о далеком будущем Земли, нам важно сейчас преодолеть период технологической незрелости», — говорит он.

«Последствия этих нынешних перемен планетарного масштаба, — рассуждает ученый, — будут ощущаться и через века, и через тысячелетия, и через десятки тысяч лет».