Что такое ETIAS и для чего он нужен: летом 2025 года условия въезда в Европу меняются

Как пишет бухгалтер-консультант Ана Навацкене (ana_celtic) в своем блоге в Инстаграме, система вводится для повышения уровня безопасности в Европе.

С середины 2025 года около 1,4 млрд человек из более чем 60 стран, пользующихся правом безвизового въезда в ЕС, включая Грузию, Молдову и Украину, должны будут получать разрешение на въезд по системе ETIAS. Это новое требование, введенное ЕС для въезда в любую из 27 стран Шенгенского соглашения, а также в Болгарию, Румынию и на Кипр.

ETIAS – это электронное разрешение на въезд, а не виза.

При наличии такого разрешения можно находиться в любой из 30 европейских стран в течение 90 дней в любой 180-дневный период. Оно будет действовать три года или до окончания срока действия паспорта (в зависимости от того, что наступит раньше).

Для подачи заявки на получение ETIAS необходимо иметь паспорт со сроком действия более трех месяцев, указать адрес электронной почты, заполнить онлайн-форму и заплатить 7 евро.

Заполняя анкету, нужно будет указать паспортные данные, цель поездки, маршрут и ответить на несколько вопросов, связанных с безопасностью.

Разрешение могут не выдать, если будут выявлены риски безопасности, ложные данные в анкете или нарушения закона в прошлом.

Важно помнить:

- Оформлять ETIAS нужно будет заранее, чтобы избежать проблем на границе.

- Даже при наличии разрешения окончательное решение о въезде принимает пограничный контроль.

Существует только один официальный сайт ETIAS: europa.eu/etias. Форма заявки будет размещена на этом сайте после запуска системы в 2025 году.