Что известно о водителе микроавтобуса после трагической аварии? Отвечает полиция и дума Вентспилса

На данный момент следователям пока не удалось опросить водителя микроавтобуса, так как он также находится в больнице, восстанавливаясь после травм, полученных в аварии. Насколько серьёзны эти травмы, не уточняется.

Ранее сообщалось, что причиной аварии стал неосторожный манёвр обгона. В снежную погоду микроавтобус попытался обогнать грузовик, но столкнулся с другим грузовиком, ехавшим навстречу. Затем его отбросило обратно на свою полосу, где он столкнулся с обгоняемым автомобилем и съехал с дороги.

В Вентспилской городской думе создана комиссия для анализа причин трагического ДТП. На пресс-конференции во вторник заместитель председателя думы Айго Гутманис сообщил, что комиссия также займётся оценкой организации перевозок школьников.

Исполнительный директор самоуправления Алдис Абеле уточнил, что в состав комиссии входят шесть членов. Её задача — проанализировать документы, касающиеся перевозки школьников. Заключительный отчёт будет подготовлен в кратчайшие сроки, но он будет документом с ограниченным доступом. Первое заседание комиссии состоялось во вторник.

Абеле подтвердил, что водитель микроавтобуса ранее работал в Управлении образования самоуправления в качестве водителя. После реорганизации автопарка самоуправления он был уволен. Позже он работал в компании SIA Ventspils reiss и предоставлял услуги автоперевозок частным образом. Абеле подчеркнул, что ранее на качество его работы жалоб не поступало.

По информации Абеле, пострадавший в аварии водитель проходит лечение в Рижской Восточной клинической университетской больнице (RAKUS). Однако представители больницы отказались от комментариев, заявив, что не уполномочены это делать. Гутманис подчеркнул, что самоуправление окажет всю необходимую помощь пострадавшим в трагической аварии.

Ранее агентство LETA сообщало, что 10 января в аварии на Вентспилсском шоссе пострадали несколько детей из хора Вентспилсской музыкальной средней школы "Nošu planēta" и вокальной студии "Mazā prinča planēta". Одна из дирижёров хора погибла. bērni un vokālās studijas "Mazā prinča planētas"