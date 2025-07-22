Как правильно вести себя рядом с военной колонной

Если вы увидели на дороге колонну военной техники, соблюдайте простые правила, чтобы обеспечить безопасность себе и окружающим:

— Пропустите колонну, уступив ей дорогу.

— Не пытайтесь обогнать технику, особенно на участках с ограниченной видимостью.

— Сосредоточьтесь на дороге, избегайте съёмки или использования телефона за рулём.

— Следуйте указаниям военных регулировщиков или патрульных служб, если они сопровождают колонну.

— Заранее планируйте свои поездки, учитывая возможные задержки на дорогах.

НВС благодарит жителей за понимание и уважительное отношение к проводимым мероприятиям.