Как правильно вести себя рядом с военной колонной
Если вы увидели на дороге колонну военной техники, соблюдайте простые правила, чтобы обеспечить безопасность себе и окружающим:
— Пропустите колонну, уступив ей дорогу.
— Не пытайтесь обогнать технику, особенно на участках с ограниченной видимостью.
— Сосредоточьтесь на дороге, избегайте съёмки или использования телефона за рулём.
— Следуйте указаниям военных регулировщиков или патрульных служб, если они сопровождают колонну.
— Заранее планируйте свои поездки, учитывая возможные задержки на дорогах.
НВС благодарит жителей за понимание и уважительное отношение к проводимым мероприятиям.