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Что делать, если встретили колонну военных на дороге? Инструкция от НВС (3)

Редакция PRESS 22 июля, 2025 20:37

Новости Латвии 3 комментариев

Latvijā ražotās "Patria" 6x6 bruņumašīna svinīgās ceremonijas laikā militārajā bāzē "Ādaži", kur notiek pirmās "Patria" 6x6 bruņumašīnas nodošana Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem.

На этой неделе по маршруту Адажи – полигон Селии – Адажи будет проходить движение военной техники. Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) сообщают, что это плановые перемещения, и призывают жителей сохранять спокойствие, не поддаваясь панике.

Как правильно вести себя рядом с военной колонной

Если вы увидели на дороге колонну военной техники, соблюдайте простые правила, чтобы обеспечить безопасность себе и окружающим:

— Пропустите колонну, уступив ей дорогу.
— Не пытайтесь обогнать технику, особенно на участках с ограниченной видимостью.
— Сосредоточьтесь на дороге, избегайте съёмки или использования телефона за рулём.
— Следуйте указаниям военных регулировщиков или патрульных служб, если они сопровождают колонну.
— Заранее планируйте свои поездки, учитывая возможные задержки на дорогах.

НВС благодарит жителей за понимание и уважительное отношение к проводимым мероприятиям.

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