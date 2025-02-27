Число больных гонореей и сифилисом молодых увеличилось вдвое — просят помощи у Ринкевича

По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), в Евросоюзе и Европейской экономической зоне (ЕЭЗ) наблюдается рост распространения сексуально-трансмиссивных заболеваний — случаев сифилиса за 2023 год стало больше на 13%, гонореи на 31%. На этом фоне статистика по Латвии выглядит куда лучше. Но нужно учитывать, что значительная часть случаев таких инфекций у населения не поддается учету, рассказали LSM+ специалисты.

В 2023 году в Евросоюзе было подтверждено почти 97 тысяч случаев гонореи. Сифилис, в свою очередь, был обнаружен у 41 000 европейцев.

Как рассказал венеролог Раймонд Карлс, одной из причин является то, что молодые люди часто меняют партнеров, что является фактором риска. Вторая, не менее важная причина — половые контакты часто происходят под воздействием наркотиков.

Вопросы сексуального здоровья также обсуждаются в Сейме. Несколько депутатов в письме президенту Эдгару Ринкевичу и премьер-министру Эвике Силине призывают к немедленному восстановлению медицинского образования в качестве отдельного предмета в школьных программах.

Авторы письма считают, что информация о репродуктивном здоровье общества в целом ставит под сомнение качество получаемых школьниками знаний и их способность применять полученные знания в реальной