Чиновники отказались от денег: члены совета по СМИ попросили не повышать им зарплаты

Ежегодная индексация базового месячного оклада членов совета предусмотрена Законом о вознаграждении должностных лиц и работников государственных и муниципальных учреждений. По информации совета, отказ от индексации базового месячного оклада членов SEPLP в 2026 году позволит сократить расходы на вознаграждение совета в следующем году на 12 918 евро.

Решение совета принято со ссылкой на поставленную Кабинетом министров цель — провести оптимизацию государственного сектора и сокращение расходов общего правительства.

Ранее совет также проинформировал Министерство финансов о сокращении бюджета учреждения на 2026 год на 30 000 евро. В соответствии с Законом «О государственном бюджете на 2025 год и бюджетных рамках на 2025, 2026 и 2027 годы» изначально было предусмотрено 778 495 евро, таким образом общее сокращение бюджета SEPLP составит 5,5% от первоначально запланированного.

Как уже сообщалось, 19 июня Сейм утвердил в должности членов SEPLP Уну Клапкалне и Саниту Уплею-Егермане, но решил не назначать на должность члена SEPLP кандидата, предложенного Советом по реализации Меморандума о сотрудничестве между неправительственными организациями и Кабинетом министров, — Иварса Белтиса. Повторный конкурс на должность третьего члена SEPLP может быть объявлен во второй половине августа.

Также сообщалось, что на должность председателя SEPLP сроком на один год избрана Уплея-Егермане.