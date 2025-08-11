Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Чиновники отказались от денег: члены совета по СМИ попросили не повышать им зарплаты

© LETA 11 августа, 2025 18:47

president.lv

Совет общественных электронных средств массовой информации (SEPLP) сегодня проинформировал Бюджетно-финансовую (налоговую) комиссию Сейма и Министерство финансов о принятом решении призвать Сейм в 2026 году отказаться от применения индексации базового месячного оклада председателю совета и членам совета, сообщает агентство LETA со ссылкой на SEPLP.

Ежегодная индексация базового месячного оклада членов совета предусмотрена Законом о вознаграждении должностных лиц и работников государственных и муниципальных учреждений. По информации совета, отказ от индексации базового месячного оклада членов SEPLP в 2026 году позволит сократить расходы на вознаграждение совета в следующем году на 12 918 евро.

Решение совета принято со ссылкой на поставленную Кабинетом министров цель — провести оптимизацию государственного сектора и сокращение расходов общего правительства.

Ранее совет также проинформировал Министерство финансов о сокращении бюджета учреждения на 2026 год на 30 000 евро. В соответствии с Законом «О государственном бюджете на 2025 год и бюджетных рамках на 2025, 2026 и 2027 годы» изначально было предусмотрено 778 495 евро, таким образом общее сокращение бюджета SEPLP составит 5,5% от первоначально запланированного.

Как уже сообщалось, 19 июня Сейм утвердил в должности членов SEPLP Уну Клапкалне и Саниту Уплею-Егермане, но решил не назначать на должность члена SEPLP кандидата, предложенного Советом по реализации Меморандума о сотрудничестве между неправительственными организациями и Кабинетом министров, — Иварса Белтиса. Повторный конкурс на должность третьего члена SEPLP может быть объявлен во второй половине августа.

Также сообщалось, что на должность председателя SEPLP сроком на один год избрана Уплея-Егермане.

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

WSJ: Пентагон тихо блокирует применение западного дальнобойного оружия по российской территории

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

