Четверо латвийцев входили в диверсионную группу, организованную российскими спецслужбами

© LETA 18 сентября, 2025 07:46

Новости Латвии

В созданную российскими спецслужбами группу лиц, организовавших четыре теракта в европейских странах путем рассылки почтовых отправлений с помещенными в них самодельными взрывчатыми устройствами, входили четыре жителя Латвии, выяснил центр исследовательской журналистики "Re: Baltica" вместе с партнерами - литовским общественным СМИ LRT, российским "The Insider", эстонским "Delfi" и польским "Frontstory".

Среди этих людей задержанный в марте этого года на хуторе в Видземе 62-летний негражданин Латвии Василий Ковач, сыновья его сестры - двадцатилетние Роман и Вадим Борсуки из Украины, которые с матерью приехали в Латвию, спасаясь от войны, и пенсионер из Риги Александр Кацер.

Литовские следователи считают, что братья с Ковачом в июне-июле 2024 года дважды с целью саботажа переправляли посылки из Риги в Вильнюс. Кацер был еще одним звеном в цепочке посылок.

Эта ветка имела начало в Латвии, объединяла в основном бывших членов советского подводного флота и была частью масштабной саботажной операции российской военной разведывательной службы (ГРУ), сообщает "Re: Baltica".

Литовская прокуратура подозревает Ковача в участии в организованных террористической группой действиях, за что грозит 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение. Ковач вину отрицает и настаивает на том, что дело сфабриковано.

Однако, как отмечает "Re: Baltica", он не похож на обычного латвийца, который ежедневно ходит на работу и по выходным отправляется на рыбалку.

"Re: Baltica" известно, что Ковач приехал в Латвию в 80-е годы из Украины, чтобы работать на стройке, и завел в Латвии семью. После восстановления независимости Латвии он создал связанный с торговлей бизнес в России, который у него впоследствии отобрали. Он управлял принадлежащим родственнику конным хозяйством и периодически получал доход в качестве капитана, переправляя маломерные суда из Испании на Кубу, Кабо-Верде и на Мальорку.

При обыске в его доме Служба государственной безопасности (СГБ) обнаружила в кухне под раковиной среди посудомоечных капсул пистолет со спиленным серийным номером. Следователи также изъяли предмет, похожий на устройство для глушения сотовой связи.

"Re: Baltica" сообщает, что одновременно при обыске были найдены и материалы уголовного дела об убийстве криминального авторитета Геннадия Валягина. Валягин был застрелен в Плявниеки в 2022 году, и за его убийство осудили двух граждан Литвы. По версии Ковача, материалы кто-то оставил в его домашнем почтовом ящике в надежде, что он "сможет помочь". Впрочем, Ковач не смог логично объяснить, чем именно он мог бы помочь. По его словам, он также не знает, как попал в кухню пистолет.

Ковач - единственный причастный к латвийской ветке преступников, который до сих пор находится под арестом. Обоих братьев следователи освободили через пару месяцев, а этим летом из-под стражи был освобожден и пенсионер Кацер.

В СГБ подтвердили, что по требованию литовских коллег задержали Ковача и обыскали связанные с ним места. Более подробной информации СГБ не предоставила, так как дело находится в ведении литовской прокуратуры. Литовские следователи говорить об этом отказались, отмечает "Re: Baltica".

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура Литвы и Бюро криминальной полиции Литвы раскрыли группу лиц, организовавших четыре теракта в европейских странах.

Выяснилось, что 19 июля прошлого года некий гражданин Литвы, работая вместе с сообщниками, использовал международные службы доставки DHL и DPD, чтобы отправить из Вильнюса в страны Европы четыре посылки с самодельными взрывчатыми устройствами. СМИ ранее сообщали, что имя этого гражданина Литвы - Александр Шуранов.

Две из этих посылок были отправлены в Великобританию на грузовых самолетах DHL, остальные две - в Польшу на грузовиках DPD.

По информации прокуратуры, в ходе первичного расследования было установлено, что преступления были организованы и координировались гражданами России, имевшими отношение к службам российской военной разведки.

Некоторые из координаторов преступлений напрямую связаны и с терактом, произошедшим в мае 2024 года в Вильнюсе, когда был подожжен магазин "Ikea".

Это гражданин Украины Даниил Хромов 1988 года рождения, который также использует личные данные гражданина России Ярослава Михайлова, и двойной гражданин Литвы и России 1971 года рождения Томаш Довгань Стабачинскас, говорится в сообщении литовской прокуратуры.

В настоящее время 15 лицам предъявлены обвинения в организации и совершении преступлений. Обвиняемые являются гражданами России, Литвы, Латвии, Эстонии и Украины.

Трое из них объявлены в международный розыск.

По информации литовских правоохранительных органов, следствие установило, что некоторые из спрятанных в пакетах взрывчатых устройств взорвались.

Первая посылка, по утверждению прокуратуры, была отправлена 20 июля 2024 года и была взорвана с ранее запрограммированного электронного таймера в Германии - перед самой погрузкой на грузовой самолет DHL, летевший по маршруту Вильнюс-Лейпциг-Великобритания.

Вторая посылка 21 июля взорвалась и загорелась в грузовике DPD, следовавшем через Польшу. Третья посылка взорвалась и загорелась на складе DHL в Бирмингеме 22 июля, а четвертая посылка, перевозившаяся наземным транспортом DPD по Польше, не сдетонировала из-за неисправности механизма.

"В ходе расследования было установлено, что заряды самодельных взрывчатых устройств с мощной зажигательной силой контролировались электронными таймерами, спрятанными в массажных (вибрационных) подушках, а в тюбиках гигиенических и косметических средств содержались дополнительные смеси горящих веществ, предназначенные для усиления эффекта зажигания. Для создания взрывоопасного эффекта был использован промышленный и военный материал - термит, имеющий чрезвычайно высокую температуру горения", - сообщают правоохранительные органы Литвы.

