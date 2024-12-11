Чего-то я устал: последствия давнего ковида — многие не подозревают причины недомоганий

"Я сам знаю нескольких человек с одышкой. Или повышенной температурой. Но у большинства она снижается", - отметил руководитель службы надзора за инфекциями клинической университетской больницы им. П. Страдиньша Уга Думпис.

В Латвии не проводилось специфических исследований, но исследователи в других странах сообщают, что длительные последствия испытывают до 5% людей, которые переболели ковидом. Правда, в большей степени последствия давнего ковида испытывают те, кто заболел этим вирусом в начале пандемии. Вирус мутировал, теперь уже не такие тяжелые повреждения легких, продолжает Думпис.

"Утверждать, что эти симптомы именно от ковида, становится все сложнее, но приходят уже и новые пациенты, потому что ковид никуда не делся. Правда, этот длительный ковид при нынешних формах встречается реже. Но есть и те, кто заболевает и плохо себя чувствует. Сердце колотится, месяц не выйти на работу. Такие случаи по-прежнему есть. Молодые [люди], во всем остальном здоровые".