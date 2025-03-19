Частичное закрытие трех пограничных пунктов и прогресс в выходе из Оттавской конвенции своевременны: Ринкевич

По его словам, в среду Совет по национальной безопасности, в котором есть и представители Сейма, обсудит, как Латвия продвигается в вопросе выхода из Оттавской конвенции. Президент добавил, что Латвия находится в контакте с региональными партнерами и считает, что это будет достаточно хороший и скоординированный процесс.

Как сообщалось, со среды пункты пересечения границы Латвии с Россией и Беларусью "Патерниеки", "Гребнево" и "Терехово" можно будет пересечь только на автомобиле, постановило правительство.

Во вторник правительство также приняло решение начать процесс выхода Латвии из Оттавской конвенции, запрещающей использование противопехотных мин.