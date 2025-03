Частичное закрытие трех пограничных пунктов и прогресс в выходе из Оттавской конвенции своевременны: Ринкевич

В мире диско есть имена, которые навсегда вписаны в музыкальную историю. Одно из них – Прешес Уилсон, легендарная солистка группы Eruption. Именно благодаря ее мощному, глубокому и эмоциональному вокалу коллектив стал одной из самых ярких звезд 80-х. Ее голос звучит в таких бессмертных хитах, как I Can’t Stand the Rain и One Way Ticket, покоривших весь мир.