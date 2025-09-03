Часть Риги оказалась обесточена: тысячи человек остались без электричества (ДОПОЛНЕНО)

В среду в 15:14 в сети среднего напряжения произошёл технологический сбой, из-за чего было нарушено электроснабжение примерно 2400 клиентов «Sadales tīkls» в районе улиц Валдекю Эбельмуйжас, Дижозолу и Озолциема.

Аварийная бригада «Sadales tīkls» приступила к локализации повреждения, чтобы как можно скорее восстановить подачу электроэнергии всем клиентам.

Как сообщают читатели press.lv, клиентам моментально были разосланы сообщения о том, что перебои с электричеством могут сохраняться в течение трех часов, однако уже через час подача электроэнергии начала восстанавливаться.

Причина сбоя электроснабжения выясняется.