Сбор подписей провалился

На интернет–портале общественных инициатив manabalss.lv еще в 2017 году начался сбор подписей под петицией «Чаек — обратно в море, прочь из Риги!».

Автор жалуется: «Гнездование чаек на крышах домов Риги и связанный с этим шум ранним утром — это проблема, причем с каждым годом все большая. Весной и в начале лета на протяжении нескольких месяцев практически невозможно спать при открытом окне, потому что около 3–4 часов утра начинаются крики чаек, которые заметно нарушают ночной покой. Я понимаю, что насильственные методы, в том числе уничтожение чаек или их гнезд, не приветствуются. Однако должны быть технические возможности прогнать кричащих птиц из города. Это могут быть звуковые сигналы или движения механизмов, которые работали бы при помощи сенсоров, или какие–либо другие варианты. Чтобы найти решение, необходима поддержка Рижского самоуправления. Следует либо объявить конкурс на разработку проекта, либо выделить соответствующие гранты ЛУ, РТУ или другим образовательным учреждениям.

Допускаю, что жители Риги были бы заинтересованы в принятии участия в оказании финансовой поддержки для размещения разработанных устройств на крышах домов, не позволяя чайкам вить там гнезда.

Во–первых, преимуществом стал бы ночной покой жителей города, что важно для продуктивной работы на следующий день. Во–вторых, чайки отправились бы обратно в подходящую для них естественную среду, позволив существовать городской фауне: голубям и воробьям, популяция которых в последние годы стремительно сокращается».

...Однако особого энтузиазма данная инициатива Андиса Лациса среди граждан не вызвала. За восемь лет удалось собрать только 1 187 подписей вместо требуемых 10 тысяч. Но обычно именно летом дискуссия оживляется, так как чайки начинают вить гнезда.

Отвоёвывают территорию

Те, кто работал в Доме печати на Кипсале, знают, каково было оставить машину на парковке летом хотя бы на один день. Она становилась белой от испражнений пернатых. Чайки уже тогда, в 90–х годах прошлого века, облюбовали плоскую крышу типографии для гнездования. Охранники периодически выпускали собак, чтобы те разоряли гнезда, но птицы делали новые кладки. Какофония птичьих криков была обычным явлением, и журналисты на нее не обращали особого внимания.

А вот на рижском Центральном рынке ежегодно разыгрывается настоящая драма. На крыше одного из «спикеров» серебристая чайка каждый год устраивает гнездо. И обитающие поблизости вороны не прочь полакомиться содержимым яиц. В небе каждый день начинаются воздушные дуэли, когда чайка гоняется за серыми охотницами, которые совершают групповые набеги.

Иногда ей удается отстоять свое потомство, и тогда вылупляется птенец, который вскоре достигает размеров матери, но имеет пятнистый окрас. Птичка очень забавно семенит на своих перепончатых лапах вдоль прилавков, выпрашивая корм.

Однако за последние годы количество таких «птенцов» заметно возросло. Они встречают посетителей рынка прямо на площади перед входом в мясной павильон. А возле рыбного павильона пернатые повадились выхватывать рыбу прямо из полиэтиленовых пакетов, нацеливаясь на ничего не подозревающих покупателей. Один удар клювом — и пакет пустой.

Чайки и вороны сейчас сосуществуют друг с другом, хотя и являются пищевыми конкурентами. И вороны благодаря своей хитрости нередко выходят победителями в схватках за лакомые кусочки пищи.

Так, несколько лет назад, зимой, автор стал свидетелем любопытного поединка. В сугроб вмерзла куриная косточка, привлекшая чайку. Птица старательно выковыривала ее из смерзшегося снега. За этим занятием некогда приморского обитателя застали вороны. Сразиться с чайкой в открытом поединке им не удалось — она была значительно крупнее. Тогда вороны решили действовать сообща: пока одна отвлекала чайку, другая схватила косточку и улетела. Все усилия по выковыриванию оказались напрасными.

Сегодня чайки в районе Центрального рынка почти вытеснили ворон, попутно уничтожая и голубей, буквально охотясь на них. Что поделаешь — сердобольные бабушки чуть ли не ежедневно вываливают на асфальт пакеты с хлебом и крупой, подкармливая пернатых. В результате чаек с каждым годом становится все больше и больше.

По словам орнитолога Дмитрия Бойко, сейчас в Риге проживает около 1 000 пар, но популяция чаек может еще увеличиться, потому что им в городе комфортно. Изначально они жили в близлежащих к морю районах: Болдерае, Вецмилгрависе. Теперь чайки двинулись в глубь города и даже страны. Тем более что в столице еще очень много свободных плоских крыш.

К тому же чайки обитают в городе круглогодично. В природе эти птицы гнездятся на небольших островках, вдоль озер и рек. Но там пищевая база куда беднее, чем в городской среде. Здесь же основными пищевыми конкурентами являются вороны.

Они устраивают перепалки в воздухе и мешают друг другу ковыряться в мусорных контейнерах. Обе птицы с успехом поедают кладки и птенцов друг друга. Но это не мешает пернатым успешно размножаться и сосуществовать друг с другом. Ежегодно чайка способна сносить несколько кладок, в которых обычно по два–три яйца. При благоприятных условиях популяция в городе может ежегодно удваиваться или даже утраиваться.

Покидать город не собираются

Пока в городской среде есть пищевая база, серебристые чайки, равно как и вороны, никуда не денутся. Причем у них уже выросло несколько поколений птиц, которые знают, как опустошить мусорный контейнер либо добраться до свалки в Гетлини, но поймать рыбу в море они уже не смогут. А уничтожать их или разорять их гнезда нельзя — запротестуют экологи. Ведь именно из–за них так затянулось строительство новых терминалов в Рижском порту, на Русском острове у Болдераи. Проект перенесения терминалов, прежде всего угольного, из центра Риги был подготовлен еще на рубеже веков, но помешали чайки, гнездившиеся на острове.

Тогда развернулась целая экологическая кампания типа «Не трогайте чаек!». Но ведь в то время объемы грузов, переваливаемые через терминалы, были намного большими и Рижский порт мог получить серьезное конкурентное преимущество перед другими гаванями Балтийского моря. Однако чайки оказались важнее.

Экологи утихомирились только после того, как на соседнем острове были построены специальные мостки, чтобы пернатые могли удобно гнездиться. И вот теперь, когда объемы перевалки грузов упали в разы, подлинными хозяевами города становятся чайки.

Если развитие порта, одного из крупнейших в те годы работодателей Латвии, было надолго задержано из–за чаек, то неужели будут предприняты действия по ограничению их популяции из–за протестов каких–то жителей?

Как заявляют в Рижской думе, птицы живут своей жизнью и, помимо крика, никак горожанам не мешают, поэтому уничтожать их никто не планирует. То же самое касается и ворон.

Отстрел птиц запрещен законом — за это предусмотрена административная ответственность. Разорение гнезд особого эффекта не даст, тем более что за такие действия можно получить внушительный штраф за жестокое обращение с животными. К тому же чайка легко может снести новую кладку.

Поможет только одно средство: не подкармливать птиц специально и аккуратно выбрасывать мусор, плотно закрывая контейнеры. Кроме того, пернатые санитары очищают город от отходов, помогая регулировать численность крыс и мышей, а также препятствуя распространению заболеваний, вызываемых гниющими пищевыми отходами.

Александр ФЕДОТОВ