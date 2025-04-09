Бывший мэр Вентспилса Лембергс в списке партии «Латвии и Вентспилсу» будет баллотироваться под вторым номером

Лидером списка партии в этом году является нынешний председатель городской думы Янис Витолиньш, а за Лембергсом в списке идут два заместителя мэра - Гунтис Блумбергс и Айго Гутманис.

По списку "Латвии и Вентспилсу" будут баллотироваться также нынешние депутаты думы Дидзис Ошениекс, Кристине Лемберга и Андрис Григалис.

На данный момент ЦИК зарегистрировала для участия в выборах в Вентспилсе восемь списков, но их количество может увеличиться, так как информация о списках еще обобщается.

За места в Вентспилсской думе будут также бороться "Согласие", "За стабильность!", объединенный список "Движения "За!"" и "Нового Единства", Национальное объединение, партия "Латвия на первом месте", список Новой консервативной партии и "Объединенного списка", объединенный список "Суверенной власти" и "Объединения Младолатыши".

В городскую думу предстоит избрать 13 депутатов. В настоящее время в списках 93 кандидата, то есть на одно место претендуют 7,15 кандидатов.