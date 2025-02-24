Бюджет недополучил: налоговые задолженности в начале февраля составили 850,6 млн евро

В том числе задолженности перед основным государственным бюджетом составили на 1 февраля 350,871 млн евро (на 3% больше, чем в начале января), задолженности перед бюджетами самоуправлений - 308,507 млн евро (на 0,3% больше), задолженности по взносам социального страхования - 191,228 млн евро (на 2,4% меньше).

Текущие задолженности, по которым рассчитаны штрафы за просрочку, составляли 63,8% общей суммы, или 542,455 млн евро.

Не подлежащими взысканию признаны долги в размере 1,188 млн евро, которые накопились у ликвидируемых предприятий до завершения процедуры ликвидации. Подлежащими взысканию признаны долги в размере 541,268 млн евро, в том числе подлежащими реальному взысканию - 289,292 млн евро, не подлежащими реальному взысканию - 289,242 млн евро.

Отсрочка по срокам погашения на 1 февраля была предоставлена по задолженностям на сумму 103,203 млн евро, что на 7% больше, чем в начале года.

Сумма приостановленных долгов, по которым прекращен расчет штрафных санкций, составляла 204,947 млн евро - это долги предприятий, признанных неплатежеспособными.

На 1 января 2025 года общая задолженность по налогам в Латвии составляла 844,276 млн евро.