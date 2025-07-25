Было заблокировано более 100 000 звонков от мошенников за два месяца: результаты борьбы Tele2

В компании отмечают, что система защиты "Tele2" автоматически блокирует звонки из-за рубежа, которые совершаются с поддельных номеров мобильных телефонов, тем самым защищая пользователей мобильной связи от возможного мошенничества.

Руководитель отдела безопасности "Tele2" Александр Богданов отмечает, что стратегия мошенников по сути не меняется - они по-прежнему используют спешку, невнимательность и эмоции людей. "Меняется только содержание разговоров или текстов - сценарии подстраиваются под актуальные события и явления в обществе, а также сезонные тенденции, - объясняет Богданов.

При этом он подчеркивает, что мошенники сегодня очень продвинуты - обучены и используют высокотехнологичные инструменты - поэтому ни в коем случае нельзя вступать с ними в разговор. "Если в ходе беседы вас просят назвать номер банковского счета, данные доступа, совершить платеж или подтвердить какое-либо действие удаленно через "Smart-ID", разговор следует немедленно прекратить", - добавляет специалист.

Согласно данным Ассоциации финансовой отрасли, в первом полугодии этого года было реализовано в общей сложности 3279 случаев мошенничества и у жертв было выманено 5 359 478 евро. В июне мошенникам удалось выманить более 1 млн евро, в том числе у жертв телефонных мошенников - более 708 000 евро. Люди чаще всего "попадались", поверив в то, что им звонят их плачущие матери или другие родственники, которые просят помощи в чрезвычайной ситуации.

Как отмечают в компании, мошенники постоянно ищут новые способы обойти защиту и борьба с мошенничеством будет продолжаться непрерывно. Например, благодаря предоставляемой "Tele2" услуге "Интернет-безопасность" только в прошлом месяце было заблокировано более 8 млн попыток мошенничества.

Как сообщалось, в прошлом году ООО "Tele2"работало с оборотом в 179,991 млн евро, что на 1,5% больше, чем годом ранее, а прибыль компании выросла на 13,5% и составила 52,923 млн евро.

Компания зарегистрирована в ноябре 1995 года, ее основной капитал составляет 3,486 млн евро. Единственным владельцем "Tele2" является шведское предприятие "Tele2 Sverige".