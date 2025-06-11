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«Был абсолютным интровертом, носил большие наушники и никогда не здоровался»: кем был австриец, убивший 10 человек

Euronews 11 июня, 2025 16:04

Мир 0 комментариев

Scanpix (Photo by ERWIN SCHERIAU / APA / AFP) / Austria OUT

Полиция обнаружила при обыске в квартире устроившего стрельбу в школе в Граце 21-летнего молодого человека посмертную записку. Однако, как сообщили в правоохранительных органах, в ней ничего не говорится о мотивах нападения. В результате стрельбы погибли 10 человек. Нападавший застрелился.
В Австрии несколько сотен человек собрались на акцию памяти в центре Граца после того, как во вторник бывший ученик открыл стрельбу в городской гимназии, убив 10 человек и ранив еще более десятка, после чего покончил с собой.

Мотивы 21-летнего молодого человека, ранее не привлекавшегося к ответственности, пока неизвестны. По словам полиции, для совершения нападения он использовал пистолет и ружье, которыми владел на законных основаниях.

Канцлер Австрии Кристиан Штокер, а также вице-канцлер Андреас Баблер и министр иностранных дел Беате Майнл-Райзингер присутствовали на мессе в соборе Граца.

Глава МВД Австрии Герхард Карнер и канцлер Кристиан Штокер на пресс-конференции в Граце, 10 июня 2025 годаAP
"Меня, как и всех остальных, это очень потрясло", - сказала жительница Граца Элизабет Шустер.

Она пришла на мессу, чтобы выразить свою солидарность с родственниками погибших и пострадавшими в результате нападения.

"Я с ними, сочувствую им. И я надеюсь, что вместе мы сможем найти способ, чтобы подобное никогда не повторилось", - сказала женщина.

Сообщения о стрельбе в здании гимназии Драйшютценгассе, расположенной в километре от исторического центра Граца, поступили в 10 утра по местному времени. В составе группы первого реагирования был направлен спецназ.

Акция памяти в центре Граца, 10 июня 2025 годаAP
На место происшествия были направлены более 300 полицейских, которые помогли эвакуировать учеников из гимназии. На кадрах с места происшествия видно, как ученики выходят из здания в окружении вооруженных полицейских.

Министр внутренних дел Герхард Карнер сообщил, что стрелок был учеником гимназии, но не закончил обучение.

Мотивы 21-летнего молодого человека, застрелившего 10 учеников гимназии и затем покончившего с собой в школьном туалете, устанавливаются. По сообщениям австрийских СМИ, в годы учебы он мог страдать от психологического насилия со стороны других учеников, однако официального подтверждения этой информации пока нет.

При обыске в квартире Артура А. было также обнаружено самодельное взрывное устройство.

Один соседей молодого человека сказал новостному порталу oe24.at, что тот "был абсолютным интровертом, носил большие наушники и рюкзак и никогда не здоровался".

В Австрии объявлен трехдневный траур.

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