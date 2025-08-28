Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 28. Августа Завтра: Auguste, Guste
Доступность

Бурелом в лесах и засорившиеся канавы: жители Юрмалы требуют навести порядок с мелиорацией (1)

Редакция PRESS 28 августа, 2025 09:41

Новости Латвии 1 комментариев

Прошел уже год после разрушительного урагана, особенно сильно ударившего по Юрмале, но жители Кемери продолжают испытывать беспокойство перед новыми возможными ударами стихии. Несмотря на то, что городская администрация обещала навести порядок с мелиорационными системами, после каждого прогноза сильных дождей у людей возникает страх повторного затопления.

Жители вспоминают: прошлым летом вода хлынула в дворы и подвалы, унося с собой урожай и разрушая постройки. По словам представительницы Кемерского общества Инесы Кокаре, в её саду вода стояла по колено, фундамент хозяйственной постройки оказался в потоке, а дорожки и клумбы были смыты. Хотя вдоль улиц и участков существуют дренажные канавы, многие из них заросли, стали слишком мелкими и не выполняют своей функции. В результате дождевая вода не уходит в реку Бершупите, а заливает частные дома.

В этом году удалось избежать подтоплений, но жители уверены: это лишь удачное совпадение. Опасность никуда не делась. Шестьдесят девять человек подписали коллективное обращение в Юрмальскую думу, где указали на пятьдесят проблемных зон с засорившимися канавами и неработающими трубами. В их числе — участки земли, находящиеся в собственности самой думы.

Муниципальные власти утверждают, что работа ведётся. Руководитель Управления развития Юрмалы Гундега Осе заявила, что после прошлогодних подтоплений в Кемери очистили около 12 километров канав и промыли трубы. В 2024 году на обслуживание мелиорации выделено полмиллиона евро, а в Асари и Вайвари готовятся проекты по линии европейских фондов на несколько миллионов. В Кемери, по её словам, достаточно будет регулярной очистки.

Но жители не согласны. Они считают, что власти действуют несистемно и лишь реагируют на жалобы, вместо того чтобы создать долгосрочный план. Кокаре подчёркивает: мелиорация — это вопрос безопасности, и его нельзя откладывать.

К проблемам с дренажем добавляется и нерешённый вопрос с последствиями урагана: в лесах Юрмалы до сих пор лежат тысячи поваленных деревьев, перегородивших тропы и ставших источником риска. По оценке самоуправления, ураган повалил около 15 тысяч деревьев, а их уборка откладывается до весны будущего года — пока завершится аукцион по разработке пострадавших лесных массивов.

 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (1)
Комментарии (1)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 10:00 28.08.2025
Расходы баскетбольного союза вызвали скандал
Bitnews.lv 14 минут назад
Рига: фермеры побоку
Sfera.lv 1 час назад
Завтрак со «Сферой»: не просто дыня
Sfera.lv 2 часа назад
Германия: дорогущий автобан
Sfera.lv 3 часа назад
США: российские алмазы всегда в цене
Sfera.lv 3 часа назад
Эстония откладывает запуск школьного приложения с ИИ
Bitnews.lv 14 часов назад
Малообеспеченные семьи смогут получить школьные наборы
Bitnews.lv 15 часов назад
Латвия: до Каунаса на одном крыле
Sfera.lv 19 часов назад

Это не трагедия, это катастрофа! Председатель «Крестьянского сейма» о ситуации с урожаем в стране (1)

Важно 09:54

Важно 1 комментариев

Латвийские фермеры переживают критический момент: по словам председателя правления организации «Крестьянского сейма» Юриса Лаздиньша, нынешнее положение в сельском хозяйстве «не просто трагическое, а катастрофическое».

Латвийские фермеры переживают критический момент: по словам председателя правления организации «Крестьянского сейма» Юриса Лаздиньша, нынешнее положение в сельском хозяйстве «не просто трагическое, а катастрофическое».

Читать
Загрузка

Россия нанесла крупнейший удар по Киеву после встречи Трампа и Путина на Аляске: 8 убитых (1)

Важно 09:54

Важно 1 комментариев

Масштабная атака российских беспилотников и ракет на украинскую столицу унесла жизни восьми человек, более двадцати получили ранения. Среди погибших — ребёнок. Об этом сообщил Euronews со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленскошл. По его словам, люди до сих пор могут находиться под завалами разрушенных домов.

Масштабная атака российских беспилотников и ракет на украинскую столицу унесла жизни восьми человек, более двадцати получили ранения. Среди погибших — ребёнок. Об этом сообщил Euronews со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленскошл. По его словам, люди до сих пор могут находиться под завалами разрушенных домов.

Читать

Ежедневки три раза в неделю? Минсообщений хочет урезать доставку прессы (1)

Печатная пресса 09:42

Печатная пресса 1 комментариев

В ходе встречи представителей Министерства сообщения и Латвийской ассоциации издателей обсуждалась возможность с 2027 года перейти на доставку подписной прессы три раза в неделю, чтобы уменьшить нагрузку на госбюджет, сообщили в министерстве.

В ходе встречи представителей Министерства сообщения и Латвийской ассоциации издателей обсуждалась возможность с 2027 года перейти на доставку подписной прессы три раза в неделю, чтобы уменьшить нагрузку на госбюджет, сообщили в министерстве.

Читать

Ryanair удвоит бонусы сотрудникам за «слишком большие» сумки: пассажиров ждут новые штрафы (1)

Мир 09:41

Мир 1 комментариев

Ирландский лоукостер Ryanair объявил о повышении бонусов своим сотрудникам за выявленных пассажиров с превышением норм ручной клади. С ноября вознаграждение персоналу у выходов на посадку увеличат с 1,50 до 2,50 евро за каждую изъятую сумку, при этом месячный лимит премий будет отменён.

Ирландский лоукостер Ryanair объявил о повышении бонусов своим сотрудникам за выявленных пассажиров с превышением норм ручной клади. С ноября вознаграждение персоналу у выходов на посадку увеличат с 1,50 до 2,50 евро за каждую изъятую сумку, при этом месячный лимит премий будет отменён.

Читать

«Быть или не быть?» Конституционный суд решит судьбу игорных залов в Риге (1)

Важно 09:27

Важно 1 комментариев

По заявлению трёх коммерческих обществ Конституционный суд (КС) возбудил дело об ограничениях организации азартных игр в Риге. 

По заявлению трёх коммерческих обществ Конституционный суд (КС) возбудил дело об ограничениях организации азартных игр в Риге. 

Читать

Лето вернётся на один день: в Латвии до +23 и без дождя (1)

Важно 09:27

Важно 1 комментариев

В четверг в Латвии ожидается тёплая погода: воздух прогреется до +18…+23 градусов, прогнозируют в Латвийском центре окружающей среды, геологии и метеорологии.

В четверг в Латвии ожидается тёплая погода: воздух прогреется до +18…+23 градусов, прогнозируют в Латвийском центре окружающей среды, геологии и метеорологии.

Читать