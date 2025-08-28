Жители вспоминают: прошлым летом вода хлынула в дворы и подвалы, унося с собой урожай и разрушая постройки. По словам представительницы Кемерского общества Инесы Кокаре, в её саду вода стояла по колено, фундамент хозяйственной постройки оказался в потоке, а дорожки и клумбы были смыты. Хотя вдоль улиц и участков существуют дренажные канавы, многие из них заросли, стали слишком мелкими и не выполняют своей функции. В результате дождевая вода не уходит в реку Бершупите, а заливает частные дома.

В этом году удалось избежать подтоплений, но жители уверены: это лишь удачное совпадение. Опасность никуда не делась. Шестьдесят девять человек подписали коллективное обращение в Юрмальскую думу, где указали на пятьдесят проблемных зон с засорившимися канавами и неработающими трубами. В их числе — участки земли, находящиеся в собственности самой думы.

Муниципальные власти утверждают, что работа ведётся. Руководитель Управления развития Юрмалы Гундега Осе заявила, что после прошлогодних подтоплений в Кемери очистили около 12 километров канав и промыли трубы. В 2024 году на обслуживание мелиорации выделено полмиллиона евро, а в Асари и Вайвари готовятся проекты по линии европейских фондов на несколько миллионов. В Кемери, по её словам, достаточно будет регулярной очистки.

Но жители не согласны. Они считают, что власти действуют несистемно и лишь реагируют на жалобы, вместо того чтобы создать долгосрочный план. Кокаре подчёркивает: мелиорация — это вопрос безопасности, и его нельзя откладывать.

К проблемам с дренажем добавляется и нерешённый вопрос с последствиями урагана: в лесах Юрмалы до сих пор лежат тысячи поваленных деревьев, перегородивших тропы и ставших источником риска. По оценке самоуправления, ураган повалил около 15 тысяч деревьев, а их уборка откладывается до весны будущего года — пока завершится аукцион по разработке пострадавших лесных массивов.