«Будьте осторожны!» — синоптики предупреждают о скользких трассах

«На дорогах страны сохраняется гололедица, будьте внимательны и снижайте скорость», — предупреждают специалисты VSIA «Latvijas Valsts ceļi».

Трудности с проездом наблюдаются на Рижской окружной дороге (A5), Даугавпилсском шоссе (A6) между Ницгале и Извалдой, Баускском (A7), Елгавском (A8), Лиепайском (A9) от Риги до Блидене, Вентспилсском (A10) от Риги до Стразде, Резекненском (A12) и дороге граница России – Резекне – Даугавпилс – граница Литвы (A13) на участке Шпоги–Медуми. Гололедица отмечается и на Даугавпилсской объездной (A15).

На региональных трассах движение затруднено почти по всей стране, кроме районов Огре, Айзкраукле, Мадоны и Смилтене. Водителям рекомендуют учитывать погодные условия, закладывать больше времени на поездку, выбирать скорость по состоянию покрытия и держать безопасную дистанцию.