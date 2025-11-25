«Без осадков и без ветра» — синоптики обещают ясный день

Днём будет дуть слабый южный и юго-восточный ветер, а максимальная температура воздуха составит от -1 до +2 градусов. В Риге вторник пройдёт без осадков, небо прояснится, температура повысится до +1 градуса. Атмосферное давление продолжит расти и достигнет 1011 гектопаскалей.

«Погодные условия стабильные, осадков не будет, на дорогах возможна гололедица», — предупреждают синоптики.

Утром температура по стране составит от -1 до -4 градусов, местами возможен лёгкий снег. Дороги в отдельных местах скользкие, наибольшая толщина снежного покрова — четыре сантиметра в Айнажи. Качество воздуха оценивается как хорошее или среднее.

Максимальная температура воздуха в понедельник была от -2,2 градуса в Алуксне и Резекне до +1,2 градуса в Айнажи. Для сравнения: в Испании 24 ноября воздух прогрелся до +22 градусов, а на Кипре — до +27, тогда как на севере Норвегии температура опустилась до минус 32.