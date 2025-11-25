Золотое тепло. Почему в Резекне платят за тепло вдвое больше, чем в Даугавпилсе?

Согласно данным Совета по регулированию общественных услуг, из семи крупнейших городов страны самый высокий тариф на тепло установлен в Резекне — 88,79 евро за мегаватт-час, а самый низкий — в Даугавпилсе, где он составляет 66,79 евро. Рига находится между ними с показателем 83,01 евро.

«Кто-то использует древесину, кто-то газ — это влияет, но важнее размер системы. Чем больше пользователей, тем ниже расходы на каждого», — пояснил Страутиньш.

Экономист добавил, что на тарифы влияет и состояние инфраструктуры: в одних городах сети новые, в других — старые и с большими потерями. Важно также, когда проводились инвестиции в модернизацию и погашены ли кредиты.

Рекордным примером остаётся посёлок Ужава в Курземе, где мегаватт-час стоит 171,25 евро. Однако в целом нынешние тарифы значительно ниже, чем во время энергетического кризиса 2022 года, когда в Икшкиле цена доходила до 324 евро за мегаватт-час.