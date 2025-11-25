В в парке Кронвальда оживает памятник Риги 1901 года

Проект предусматривает демонтаж тамбурной части и старой крыши, восстановление кладки из жёлтого кирпича, пилястр, арок и фронтона. Будут реставрированы цоколь и лестничные подходы, изготовлены копии декоративных акротериев, а также создан новый стеклянный купол.

«Этот павильон — напоминание о мастерстве рижских каменщиков и инженерной культуре начала XX века», — отмечают архитекторы проекта.

Работы проходят в три этапа: в 2024 году — на сумму 120 942 евро, в 2025 году — 118 442 евро, и в 2026 году — 129 114 евро. Уже обновлены металлические конструкции купола, фасад и инженерные сети. Внутри здания монтируется новая система энергоэффективного освещения, соответствующая международным стандартам безопасности.

Юбилейный павильон, созданный мастером-каменщиком Кристапом Кергалвисом, когда-то демонстрировал возможности ремесленников Риги. Теперь он вновь станет символом исторического преемства и бережного отношения к архитектуре.