Будет много дезинформации: Спрудс поручил НВС усилить готовность перед учениями «Запад-2025»

Редакция PRESS 3 сентября, 2025 15:35

Новости Латвии 0 комментариев

Перед совместными учениями России и Белоруссии «Запад-2025» министр обороны Андрис Спрудс (Прогрессивные) поручил Национальным вооружённым силам (НВС) усилить готовность для обеспечения усиленного наблюдения за воздушным, информационным и киберпространством Латвии, а также провести оповещение всех земессаргов.

Во время комплексных учений государственной обороны «Намейс-2025», когда НВС совместно с союзниками и гражданскими институциями отрабатывают ряд задач, а у границ Латвии агрессорские страны проводят свои учения, министр поручил уделить особое внимание воздушному, информационному и киберпространству, чтобы предотвратить любые провокации, а также поддерживать готовность личного состава к реагированию в любой момент, сообщила пресс-служба Министерства обороны агентству LETA.

Министр обороны поручил НВС провести оповещение всех земессаргов с целью выяснить их готовность прибыть в подразделения и выполнять боевые задачи.

Для внедрения системы акустического наблюдения за воздушным пространством в Латвии министр поручил НВС провести её тестирование в восточном регионе страны.

Одновременно Министерство обороны сообщает, что за последний год были внесены изменения в нормативные акты, которые в сотрудничестве с Latvijas Gaisa satiksme позволяют оперативно закрывать воздушное пространство в зонах угрозы. Также были внесены изменения, усиливающие контроль полётов в восточной части воздушного пространства Латвии. На восточной границе Латвии в постоянном дежурстве находятся подразделения противовоздушной обороны НВС, задачей которых является, при необходимости, сбивать воздушные аппараты, нарушившие воздушное пространство.

Министр поручил НВС в сотрудничестве с Министерством обороны и другими учреждениями осуществлять усиленное наблюдение за информационным пространством Латвии в режиме 24/7 и противодействовать дезинформации, особенно в период проведения учений стран-агрессоров «Запад-2025».

При этом оборонное ведомство призывает общество критически оценивать общедоступную информацию и не распространять сомнительный контент из непроверенных источников, тем самым способствуя укреплению общей устойчивости.

По мнению Министерства обороны, ожидается, что Россия во время учений «Запад-2025» будет распространять различные виды дезинформации о предстоящих мероприятиях, публикуя преувеличенную и вводящую в заблуждение информацию с целью усиления тревоги и напряжённости в обществах стран НАТО.

Министерство обороны и НВС продолжат информировать общество, публикуя информацию на сайтах «www.mod.gov.lv» и «www.mil.lv», в новостном портале оборонного ведомства «www.sargs.lv», а также в социальных сетях Министерства обороны и Латвийской армии.

Напиться за 2 евро: в магазинах в разы выросли продажи одеколонов

Важно 21:40

Важно 0 комментариев

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

США предложили G7 конфисковать замороженные активы России

Мир 21:38

Мир 0 комментариев

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Ожили «точки» и стали скупать одеколон: с 20.00 в Валке

Важно 21:38

Важно 0 комментариев

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Латвия сама введёт санкции за поддержку агрессии РФ

Важно 21:07

Важно 0 комментариев

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Если у вас хорошая «крыша» — можете бить, кого хотите. У вас же есть 200 евро? Расследование Лапсы

Выбор редакции 21:06

Выбор редакции 0 комментариев

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Вот это норма для Абу Мери? Пациентка на телефон засняла реальную ситуацию в операционных Онкоцентра

Важно 21:06

Важно 0 комментариев

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Из 100 тонн навоза 1 тонна биометана будут вырабатывать в Тервете

Бизнес 21:01

Бизнес 0 комментариев

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

