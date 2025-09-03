Будет много дезинформации: Спрудс поручил НВС усилить готовность перед учениями «Запад-2025»

Во время комплексных учений государственной обороны «Намейс-2025», когда НВС совместно с союзниками и гражданскими институциями отрабатывают ряд задач, а у границ Латвии агрессорские страны проводят свои учения, министр поручил уделить особое внимание воздушному, информационному и киберпространству, чтобы предотвратить любые провокации, а также поддерживать готовность личного состава к реагированию в любой момент, сообщила пресс-служба Министерства обороны агентству LETA.

Министр обороны поручил НВС провести оповещение всех земессаргов с целью выяснить их готовность прибыть в подразделения и выполнять боевые задачи.

Для внедрения системы акустического наблюдения за воздушным пространством в Латвии министр поручил НВС провести её тестирование в восточном регионе страны.

Одновременно Министерство обороны сообщает, что за последний год были внесены изменения в нормативные акты, которые в сотрудничестве с Latvijas Gaisa satiksme позволяют оперативно закрывать воздушное пространство в зонах угрозы. Также были внесены изменения, усиливающие контроль полётов в восточной части воздушного пространства Латвии. На восточной границе Латвии в постоянном дежурстве находятся подразделения противовоздушной обороны НВС, задачей которых является, при необходимости, сбивать воздушные аппараты, нарушившие воздушное пространство.

Министр поручил НВС в сотрудничестве с Министерством обороны и другими учреждениями осуществлять усиленное наблюдение за информационным пространством Латвии в режиме 24/7 и противодействовать дезинформации, особенно в период проведения учений стран-агрессоров «Запад-2025».

При этом оборонное ведомство призывает общество критически оценивать общедоступную информацию и не распространять сомнительный контент из непроверенных источников, тем самым способствуя укреплению общей устойчивости.

По мнению Министерства обороны, ожидается, что Россия во время учений «Запад-2025» будет распространять различные виды дезинформации о предстоящих мероприятиях, публикуя преувеличенную и вводящую в заблуждение информацию с целью усиления тревоги и напряжённости в обществах стран НАТО.

Министерство обороны и НВС продолжат информировать общество, публикуя информацию на сайтах «www.mod.gov.lv» и «www.mil.lv», в новостном портале оборонного ведомства «www.sargs.lv», а также в социальных сетях Министерства обороны и Латвийской армии.