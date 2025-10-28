Будет бал? В Латвию приезжают король и королева Дании

Сегодня в 10:00 у Рижского замка состоится официальная церемония встречи королевской четы, а затем пройдут переговоры делегаций Латвии и Дании.

В 11:35 король Фредерик X и королева Мэри вместе с Ринкевичем возложат цветы к памятнику Свободы, а позже встретятся с председателем Сейма Дайгой Миериней и премьер-министром Эвикой Силиней.

Во второй половине дня король и королева посетят Музей оккупации, Латвийскую академию культуры и квартал югендстиля на улице Алберта. Вечером в Рижском замке состоится государственный ужин, который в честь визита датских монархов устраивает президент Латвии.

В среду король и королева Дании вместе с президентом посетят Адажскую среднюю школу, где примут участие в уроке по национальной обороне, а затем отправятся на Адажскую военную базу, где встретятся с латвийскими и датскими военнослужащими и министрами обороны обеих стран. Завершится визит в 15:30 торжественным приемом в Латвийском национальном художественном музее, который организует Дания.