Будем резать! Сейм требует от министров еще больше сократить расходы

28 октября, 2025 17:39

В поисках новых способов экономии средств и источников финансирования различных нужд депутаты готовятся ко второму кругу подачи предложений к проекту государственного бюджета. В этом году процедура может быть иной: хотя бюджет уже рассматривался правительством, изменения всё ещё возможны.

Министерства могут сэкономить больше, решила бюджетно-финансовая комиссия Сейма. На прошлой неделе все министерства отчитались о своих расходах. Немедленной экономии можно добиться, пересмотрев закупки товаров и услуг, считает председатель комиссии Анда Чакша, пишет Lsm.lv.

"Конечно, там очень разные ситуации, потому что есть министерства, которые в предыдущие годы очень серьёзно [пытались] сделать что-то более эффективным, но, возможно, сделали не так уж много. Соответственно, наш призыв - пересмотреть этот вопрос. Это может дать, скажем так, самый быстрый результат, но, вероятно, не самый лучший в целом", - сказала Чакша.

Она не назвал конкретные министерства, в которых следует провести эти улучшения. Ещё большей экономии можно добиться за счёт централизации отдельных функций. "Мы видим, что существуют как бухгалтерские, так и другие услуги, которые некоторые министерства централизуют, а некоторые пока нет. Есть также дублирующие функции. У нас было три министерства, которые сообщили о реализации мер кибербезопасности, которые частично дублируют друг друга. Поэтому я очень надеюсь, что будет политическая воля, и мы, оппозиция и коалиция, сможем договориться о введении мер жёсткой экономии со следующего года", - сказал Артурс Бутанс (Национальное объединение).

"В отличие от того, как проходили эти бюджетные переговоры в последние годы, когда бюджет, поданный Кабинетом министров, в значительной степени - на 99% - фактически принимался Сеймом, я вижу, что в этом году он, скорее всего, будет другим. И позиции, которые Сейм скорректирует, могут быть гораздо шире, чем раньше", - сказал Андрис Шуваев ("Прогрессивные").

Даешь «налог на сладкое»! Предлагается ввести акциз на вкусняшки

20:49

Важно 0 комментариев

Применить акцизный налог к продуктам с избыточным содержанием сахара — с таким предложением выступили организация “Vecāku organizācija mammām un tētiem” (“Родительская организация для мам и пап”) и Институт общественного здоровья Рижского университета им. Страдыня. В сюжете 360 TV Ziņas рассказывается, чем мотивирована эта инициатива и какие продукты в обозримом будущем могут подорожать.

Загрузка

И хлынул поток горячей воды! Работники детсада пережили сильный испуг

20:43

Важно 0 комментариев

«Сегодня утром, когда сотрудники детского сада “Strautiņš” пришли на работу, их ожидал сильный испуг и волнение — в одной из групп прорвало трубу с горячей водой. Сразу были вызваны электрики, чтобы отключить подачу электричества в затопленных помещениях и оценить уровень безопасности», — говорится в сообщении, опубликованном утром на странице дошкольного учреждения “Strautiņš” в Огрe в Facebook.

НАТО должно сразу сбивать самолеты России в своем небе: мнение эксперта

20:40

Важно 0 комментариев

Российские дроны и самолеты, нарушающие воздушное пространство НАТО, нужно сбивать сразу «без дискуссии и без всех этих танцев», — сказал в интервью LSM+ немецкий эксперт по вопросам безопасности Нико Ланге. По его мнению, именно из-за того, что страны НАТО отреагировали «неправильно с первого момента» на провокации РФ, Путин получил сигнал для дальнейших подобных действий, поэтому таких инцидентов будет больше. 

Это нормально: Минздрав не видит проблемы в разных ценах на лекарства

20:37

Новости Латвии 0 комментариев

Министерство здравоохранения рассмотрело возможность установления одинаковых цен на рецептурные лекарства во всех аптеках, однако пришло к выводу, что введение такой модели в Латвии не является необходимым, так как это не принесло бы значительной пользы для защиты здоровья населения и могло бы снизить конкуренцию. Об этом говорится в докладе министерства, который сегодня был рассмотрен в правительстве.

«Дешево и эффективно»: Балодис напомнил про трюк с «агентами Кремля»

20:27

Важно 0 комментариев

"Дешево и эффективно", - депутат Рижской думы Рингольд Балодис прокомментировал заявление экс-президента Латвии Вайры Вике-Фрейберги, которая резко высказалась о тех слугах народа, которые поддерживают инициативу денонсировать Стамбульскую конвенцию. По ее мнению, это признак того, что они "попали под влияние путинской пропаганды".

Миелавс вырвался из «логова латвийских русских» к движению Херманиса. А Точсу немного тошно

20:21

Выбор редакции 0 комментариев

«Никому другому, а мне когда-то хватило мужества с пальмовой ветвью в руке пойти в “логово латвийских русских” с надеждой, что песня и слово помогут сделать их лояльными к стране, в которой они живут», — с таким заявлением выступил в социальной сети Facebook известный латышский певец и композитор Айнарс Миелавс.

Кильки в будущем году будет больше, а салаки меньше — так решил Евросоюз

20:16

Новости Латвии 0 комментариев

Совет министров сельского хозяйства и рыболовства ЕС утвердил новые квоты на вылов рыбы в Балтийском море на 2026 год. Решение предусматривает увеличение квот на вылов салаки и кильки, сообщили в Министерстве земледелия Латвии.

