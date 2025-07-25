Бросили пить? Латвия теряет литры пива в стране и покупателей за границей

Снижается и импорт: ввезено 38,343 миллиона литров, что на 22,3% меньше, чем в январе–мае 2024 года. Объём пива, выпущенного в потребление на внутреннем рынке, составил 47,591 миллиона литров — минус 5,6% по сравнению с прошлым годом.

Самое резкое падение пришлось на экспорт. За границу отправлено 15,153 миллиона литров латвийского пива — на 45% меньше, чем годом ранее.

Для сравнения: в 2024 году в стране было произведено 73,866 миллиона литров пива, что почти не отличалось от показателя 2023 года (–0,3%), а импорт, наоборот, вырос на 7,7%.