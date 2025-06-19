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Бронь слетела: в продажу поступят еще 12 000 билетов на Школьный праздник песни

© LETA 19 июня, 2025 20:29

История и культура 0 комментариев

С четверга, 26 июня, можно будет приобрести невыкупленные в предварительной броне билеты на платные мероприятия XIII Праздника песни и танца школьной молодёжи Латвии, сообщили агентству LETA организаторы праздника.

На различные мероприятия праздника было доступно 93 237 билетов. Из них около 3% были зарезервированы для самоуправлений и учреждений, непосредственно участвующих в подготовке и проведении праздника. Кроме того, участники праздника, не участвующие в заключительном концерте, могли подать заявку на места на его генеральной репетиции.

В продажу поступят более 10 000 билетов на заключительный концерт «Te-aust» и его генеральную репетицию, а также почти 2000 билетов на грандиозные концерты танца «Es atvēru Laimas dārzu» и их репетицию.

Агентство LETA ранее сообщало, что билеты на эти мероприятия были распроданы в течение часа после начала продаж, что вызвало недовольство общественности.

Организаторы также обещают, что небольшое количество билетов будет доступно и на другие платные концерты праздника.

Билеты можно будет приобрести с 10:00 на сайте «Biļešu paradīze» и в билетных кассах.

С 26 июня как в интернете, так и в кассах можно будет получить бесплатные входные карты на спектакли школьных театров 8 июля в Малый зал Русского театра имени Михаила Чехова. Бесплатный вход по входным картам также предусмотрен на концерт музыки для кокле «Saules krustceles» 10 июля. Карты можно будет получить перед концертом в католической церкви Святой Марии Магдалины в Риге.

XIII Праздник песни и танца школьной молодёжи Латвии пройдёт в июле в Риге.

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