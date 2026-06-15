Британские инженеры бились с этим 50 лет. Восемь бобров решили проблему бесплатно

Почти полвека район возле станции метро Гринфорд страдал от подтоплений. После сильных дождей вода заливала улицы, мешала работе метро и создавала проблемы жителям.

Люди пытались бороться с водой по-своему: меняли русло реки, укрепляли берега и планировали новые защитные сооружения.

А потом появились бобры.

В 2023 году в местный парк выпустили семью из пяти животных. Их задачей было не спасение метро. Они просто начали делать то, что умеют миллионы лет.

Грызть деревья. Строить плотины. Перекрывать потоки воды.

Всего за короткое время маленькие строители создали целую сеть дамб, прудов и каналов. Вода перестала нестись вниз одним мощным потоком и начала задерживаться в созданных ими болотцах.

Результат оказался настолько впечатляющим, что в 2024 году впервые за многие годы район не затопило. Позже даже рекордные ливни не смогли отправить воду к станции метро.

Сегодня бобров в парке уже как минимум восемь. Они не получают зарплату, не требуют контрактов и не проводят совещаний.

Они просто продолжают строить.

И кажется, что некоторые проекты иногда действительно лучше доверить природе.