Браже: сильная, демократическая и развитая Украина — лучшая гарантия безопасности для Европы

© LETA 2 сентября, 2025 11:29

Новости Латвии

Сильная, демократическая и развитая Украина является лучшей гарантией безопасности для всей Европы, заявила министр иностранных дел Латвии Байба Браже, которая в понедельник завершила рабочий визит в Словению, сообщили в Министерстве иностранных дел (МИД).

На встрече с министром иностранных дел Словении Таней Файон Браже сказала, что Словения является близким партнером и союзником Латвии в Европейском союзе (ЕС) и НАТО. Она подчеркнула, что Латвия высоко ценит военное присутствие Словении в многонациональной бригаде НАТО в Адажи, которая укрепляет потенциал сдерживания и обороны восточного фланга.

Она также поблагодарила Словению за активное участие в Совете Безопасности ООН до конца 2025 года. Браже добавила, что Латвия продолжит выступать против российской агрессии в Украине и за основанный на правилах международный порядок, когда получит свой мандат в Совете Безопасности ООН в 2026 году.

Браже подчеркнула, что Украина борется за безопасность всей Европы. Она указала на необходимость дальнейшего укрепления обороноспособности Украины, в том числе путем поддержки военной промышленности, обучения солдат и предоставления оружия.

В ходе своего визита Браже встретилась с рядом высокопоставленных лиц, в том числе с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Мариано Гросси. С ним министр иностранных дел Латвии обсудила ситуацию с безопасностью на оккупированной Россией Запорожской атомной электростанции, поддержку МАГАТЭ ядерной безопасности Украины и угрозу, исходящую от ядерной программы Ирана.

Обновлено: 23:40 12.09.2025
НАТО запускает операцию «Восточный дозор» после инцидента в Польше
Bitnews.lv 1 час назад
Пациентка показала шокирующие фото операционной в Риге
Bitnews.lv 7 часов назад
Суббота в Латвии: солнце сквозь дождевые облака
Bitnews.lv 7 часов назад
Латвия: найдем российских бизнесменов — можем наказать
Sfera.lv 7 часов назад
Латвия: мэр Даугавпилса раскритиковал военные карты
Sfera.lv 8 часов назад
Латвия: Айнар Шлесерс и паром — история, в которой слова политика так явно расходятся с делами
Sfera.lv 8 часов назад
Нидерланды: горожане-патриоты
Sfera.lv 8 часов назад
Дания: жизнь под красным флагом с белым крестом
Sfera.lv 11 часов назад

Напиться за 2 евро: в магазинах в разы выросли продажи одеколонов

21:40

0 комментариев

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

США предложили G7 конфисковать замороженные активы России

21:38

0 комментариев

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Ожили «точки» и стали скупать одеколон: с 20.00 в Валке

21:38

0 комментариев

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Латвия сама введёт санкции за поддержку агрессии РФ

21:07

0 комментариев

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Если у вас хорошая «крыша» — можете бить, кого хотите. У вас же есть 200 евро? Расследование Лапсы

21:06

0 комментариев

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Вот это норма для Абу Мери? Пациентка на телефон засняла реальную ситуацию в операционных Онкоцентра

21:06

0 комментариев

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Из 100 тонн навоза 1 тонна биометана будут вырабатывать в Тервете

21:01

0 комментариев

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

