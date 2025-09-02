Браже: сильная, демократическая и развитая Украина — лучшая гарантия безопасности для Европы

На встрече с министром иностранных дел Словении Таней Файон Браже сказала, что Словения является близким партнером и союзником Латвии в Европейском союзе (ЕС) и НАТО. Она подчеркнула, что Латвия высоко ценит военное присутствие Словении в многонациональной бригаде НАТО в Адажи, которая укрепляет потенциал сдерживания и обороны восточного фланга.

Она также поблагодарила Словению за активное участие в Совете Безопасности ООН до конца 2025 года. Браже добавила, что Латвия продолжит выступать против российской агрессии в Украине и за основанный на правилах международный порядок, когда получит свой мандат в Совете Безопасности ООН в 2026 году.

Браже подчеркнула, что Украина борется за безопасность всей Европы. Она указала на необходимость дальнейшего укрепления обороноспособности Украины, в том числе путем поддержки военной промышленности, обучения солдат и предоставления оружия.

В ходе своего визита Браже встретилась с рядом высокопоставленных лиц, в том числе с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Мариано Гросси. С ним министр иностранных дел Латвии обсудила ситуацию с безопасностью на оккупированной Россией Запорожской атомной электростанции, поддержку МАГАТЭ ядерной безопасности Украины и угрозу, исходящую от ядерной программы Ирана.