Брачный договор о раздельности всего имущества: какие права на наследство у другого супруга?

Супруги могут устанавливать, изменять или прекращать свои имущественные отношения с помощью брачного договора как до вступления в брак, так и после его заключения.

Если супруги заключают между собой договор о раздельности всего имущества, тогда все имущество каждого супруга (как то, что было до брака, так и то, что появилось во время брака) принадлежит только ему. В этом случае каждый из них может самостоятельно приобретать имущество, пользоваться и распоряжаться им по своему усмотрению без согласия второго супруга. Но вне зависимости от того, какой вид имущественных отношений существовал между супругами во время брака, в случае смерти одного из супругов переживший супруг имеет право наследовать его имущество.

Однако объем наследования будет зависеть от ряда условий.

Наличие других наследников

Например, если у супругов есть общие дети или у умершего супруга есть дети от предыдущих брачных или внебрачных отношений, то они тоже являются его законными наследниками. По закону могут наследовать также родители умершего супруга, его братья и сестры.

Завещание и обязательная доля

Супруг может также составить завещание в пользу кого-либо или заключить с кем-либо договор наследования, завещав все свое имущество. Однако в этом случае переживший супруг и дети, как неотклоняемые наследники, будут иметь право на свою обязательную долю наследства (это половина от того имущества, которое они бы получили по закону).

Отсутствие части наследников или всех наследников

Гражданский закон устанавливает и другие условия наследования. Например, в случае отсутствия у умершего супруга как родственников по нисходящей линии, так и усыновленных, или если упомянутые лица отпадают, то переживший супруг получает половину наследства и, кроме того, обстановку квартиры. А если у умершего супруга не остается ни родственников по нисходящей линии, ни усыновленных, ни родственников по восходящей линии, ни полнородных братьев или сестер либо их детей, ни сводных братьев или сводных сестер либо их детей или если упомянутые лица отпадают, то все наследство получает переживший супруг.

Учитывая то, что Гражданский закон предусматривает различные варианты наследования в зависимости от состава семьи, наличия и содержания завещания и других обстоятельств, а также то, что в своем письме вы не предоставили более подробную информацию, рекомендуем обратиться за консультацией к практикующему юристу, адвокату или нотариусу.

*Материал предоставлен исключительно в информационных целях и не является юридически обязательным, поскольку основан на общих положениях нормативных актов и не учитывает дополнительные обстоятельства конкретных случаев.