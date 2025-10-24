Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Брачный договор о раздельности всего имущества: какие права на наследство у другого супруга?

«Семь секретов» 24 октября, 2025 11:32

Новости Латвии 0 комментариев

"Если муж с женой заключат брачный договор о раздельности всего имущества, то в случае смерти мужа жена все равно получит все его имущество?".

Супруги могут устанавливать, изменять или прекращать свои имущественные отношения с помощью брачного договора как до вступления в брак, так и после его заключения.

Если супруги заключают между собой договор о раздельности всего имущества, тогда все имущество каждого супруга (как то, что было до брака, так и то, что появилось во время брака) принадлежит только ему. В этом случае каждый из них может самостоятельно приобретать имущество, пользоваться и распоряжаться им по своему усмотрению без согласия второго супруга. Но вне зависимости от того, какой вид имущественных отношений существовал между супругами во время брака, в случае смерти одного из супругов переживший супруг имеет право наследовать его имущество.

Однако объем наследования будет зависеть от ряда условий.

Наличие других наследников

Например, если у супругов есть общие дети или у умершего супруга есть дети от предыдущих брачных или внебрачных отношений, то они тоже являются его законными наследниками. По закону могут наследовать также родители умершего супруга, его братья и сестры.

Завещание и обязательная доля

Супруг может также составить завещание в пользу кого-либо или заключить с кем-либо договор наследования, завещав все свое имущество. Однако в этом случае переживший супруг и дети, как неотклоняемые наследники, будут иметь право на свою обязательную долю наследства (это половина от того имущества, которое они бы получили по закону).

Отсутствие части наследников или всех наследников

Гражданский закон устанавливает и другие условия наследования. Например, в случае отсутствия у умершего супруга как родственников по нисходящей линии, так и усыновленных, или если упомянутые лица отпадают, то переживший супруг получает половину наследства и, кроме того, обстановку квартиры. А если у умершего супруга не остается ни родственников по нисходящей линии, ни усыновленных, ни родственников по восходящей линии, ни полнородных братьев или сестер либо их детей, ни сводных братьев или сводных сестер либо их детей или если упомянутые лица отпадают, то все наследство получает переживший супруг.

Учитывая то, что Гражданский закон предусматривает различные варианты наследования в зависимости от состава семьи, наличия и содержания завещания и других обстоятельств, а также то, что в своем письме вы не предоставили более подробную информацию, рекомендуем обратиться за консультацией к практикующему юристу, адвокату или нотариусу.

*Материал предоставлен исключительно в информационных целях и не является юридически обязательным, поскольку основан на общих положениях нормативных актов и не учитывает дополнительные обстоятельства конкретных случаев.

«Ride» снова разрешили работать, компания ожидает таких же требований к другим операторам

Важно 20:22

Важно 0 комментариев

Центр по защите прав потребителей (PTAC) согласовал с оператором электровелосипедов общего пользования Ride Mobility ("Ride") новый механизм проверки возраста пользователей и разрешил компании возобновить оказание услуг, сообщается на сайте PTAC.

Читать
Загрузка

Латышским языком владеют 97% латвийцев, утверждает член правления Национального объединения

Важно 20:21

Важно 0 комментариев

Депутат Сейма от Национального объединения Артурс Бутанс 23 октября  заявил в посте в X (Twitter), что в Латвии 97% жителей понимают и используют латышский язык. 

Читать

Каждый пятый латвиец считает себя бедным — Евростат

Важно 20:20

Важно 0 комментариев

Пятая часть жителей Латвии считает себя бедными — показал отчёт Eurostat за 2024 год. Согласно исследованию, 22 % латвийцев ощущают, что живут хуже большинства, тогда как средний показатель по Евросоюзу составляет 17,4 %.

Читать

Врачи: людям старше 60 лет нужны усиленные вакцины от гриппа

Азбука здоровья 19:03

Азбука здоровья 0 комментариев

Иммунная система человека с возрастом теряет способность полноценно реагировать на прививки, поэтому после 60 лет обычные вакцины от гриппа перестают обеспечивать защиту на весь сезон. Для этой группы в Латвии уже третий год применяются усиленные дозы — они работают заметно эффективнее.

Читать

Поднял камешек на пляже и застрял на курорте

Важно 18:39

Важно 0 комментариев

Известный в Литве бариста и предприниматель Арнас Урбанавичюс, основатель компании Kavos broliai («Кофейные братья»), оказался в сложной ситуации в Турции: его не выпускают из страны после того, как в багаже семьи был найден камень, который один из его сыновей нашёл на пляже.

Читать

Популярный латвийский музыкант экономит на шампуне. Почему?

Важно 18:38

Важно 0 комментариев

Лидер группы “Dzeltenie pastnieki” Ингус Баушкенекс признался, что сегодня живёт очень скромно и тщательно следит за расходами. В интервью изданию “Privātā Dzīve” музыкант рассказал, что уже двадцать лет живёт в центре Риги, и именно аренда квартиры остаётся самым тяжёлым пунктом бюджета.

Читать

Ловят другие — а исчезает с нашего стола: Латвия пытается удержать треску и салаку на столе латвийцев

Новости Латвии 18:38

Новости Латвии 0 комментариев

Министр земледелия Армандс Краузе 27 октября отправится в Брюссель, где на заседании Совета министров сельского хозяйства и рыболовства ЕС будут обсуждаться квоты на вылов рыбы в Балтийском море в 2026 году. Главный вопрос — предложение Еврокомиссии сократить возможности вылова для латвийских рыбаков, несмотря на то, что крупнейший ущерб запасам наносят не они.

Читать