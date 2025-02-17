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«Боролся до самого последнего дня»: трагически оборвалась жизнь хирурга Валерия Баландина

Редакция PRESS 17 февраля, 2025 15:25

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17 февраля этого года ушёл из жизни хирург Валерий Баландин. В больнице Тукумса сообщили, что миссия жизни Валерия заключалась в том, чтобы помогать другим, и он делал это почти до последнего вздоха.

Жизнь Валерия изменилась в июне 2023 года, когда он решил пройти плановое обследование. После ряда диагностических исследований выяснилось, что у него рак поджелудочной железы с метастазами в печень. Этот диагноз стал огромным шоком для всех, так как ранее он не жаловался на серьёзные проблемы со здоровьем.

С того момента жизнь Валерия полностью изменилась. Даже когда надежды оставалось совсем мало, Валерий не собирался сдаваться. Он боролся до самого последнего дня своей жизни.

Коллеги описывали Валерия как хорошего врача, искреннего человека, приятного коллегу и, самое главное, бойца. Коллектив больницы Тукумса выражает соболезнования семье и благодарит всех за поддержку, когда Валерий в ней нуждался. Он это очень ценил.

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