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Борьба с «подселенцами»: предлагается начать проверять правдивость при декларации места жительства (1)

© LETA 9 апреля, 2025 08:29

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LETA

Министерство внутренних дел (МВД) предложит поправки к закону, предусматривающие проведение индивидуальной проверки сведений, указанных в декларации о месте жительства.

Во вторник Кабинет министров решил поддержать предложенные в докладе МВД действия, призванные усовершенствовать процедуры аннулирования указанных в декларации сведений с целью ограничить возможность недобросовестного декларирования. При этом МВД было поручено разработать поправки в закон о декларировании места жительства, которые должны быть внесены на рассмотрение Кабинета министров до 1 сентября 2025 года. Первоначально срок подачи поправок был намечен на декабрь.

В докладе рассмотрены вопросы о совершенствовании процедуры аннулирования указанных в декларации сведений и изложены предложения дальнейших действий.

По мнению МВД лицам, которые действовали недобросовестно и ранее задекларировали место жительства необоснованно, не следует разрешать декларировать место жительства без предварительной проверки.

В связи с этим предлагается создать механизм надзора, при котором учреждение по декларированию места жительства - самоуправление или, в отдельных случаях, Управление по делам гражданства и миграции, проводило бы индивидуальную проверку достоверности сведений, указанных в декларации места жительства человека, если ему в определенный период был аннулирован адрес места жительства в связи с тем, что при декларировании были предоставлены недостоверные сведения.

Кроме того, для обеспечения эффективности внедрения указанного механизма планируется создать новую электронную услугу. Цель создания такой услуги - обеспечить как можно более оперативное информирование владельцев недвижимости о тех лицах, которые задекларировали место жительства в их собственности, и в случае необходимости обеспечить им возможность быстрее обратиться в самоуправление с заявлением об аннулировании задекларированного адреса.

Сообщение о задекларировавшем адрес лице владельцу недвижимости планируется направлять по официальному электронному адресу.

Кроме того, планируется усовершенствовать функциональность электронной услуги "Задекларированные в моей собственности или указавшие дополнительный адрес лица", сделав ее более удобной для использования. А именно, владелец недвижимости, проверяя в электронной среде задекларированных в недвижимости лиц, сможет начать процесс аннулирования задекларированного адреса, воспользовавшись автоматической опцией подготовки соответствующего бланка и его отправки в соответствующее самоуправление.

Министр внутренних дел Рихард Козловскис после заседания правительства отметил, что уже некоторое время МВД и Министерство умного управления и регионального развития изучали вопрос об упрощении процесса аннулирования декларации о месте жительства, так как владельцы часто сталкиваются с тем, что в их собственности необоснованно декларируется место жительства и необходима довольно длинная процедура для аннулирования недостоверных сведений в реестре.

Поэтому правительством было принято решение утвердить рассмотренные сегодня предложения.

Министр выразил надежду, что Сейм примет поправки к закону в течение осенней сессии до конца этого года.

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