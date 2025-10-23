Большие яйца стали маленьким? Производитель объясняет, почему так кажется

Во время передачи «Uz līnijas» женщина задала вопрос, который, по её словам, беспокоит и других покупателей: почему яйца категории «Большие» теперь выглядят меньше обычного?

На это Аушкапс, член правления и директор по коммуникации и развитию AS Balticovo, ответил, что размер яиц в таких упаковках строго соответствует установленным стандартам.

«Это интересно слышать, потому что "Большие яйца для завтрака" — это особая упаковка, где собраны только яйца категории L, весом от 62 до 72 граммов. Средний вес должен быть не меньше 68 граммов. Если какое-то яйцо кажется меньше, важно оценивать общий средний вес упаковки. Все яйца там — категории L, то есть больше 62 граммов. Если у покупателя есть сомнения, можно взвесить яйца, сфотографировать и подать жалобу», — пояснил он.

Ведущий передачи Янис Лабуц заметил, что в супермаркетах часто можно увидеть, как покупатели перекладывают яйца между упаковками, подбирая себе «наилучший набор».

Аушкапс подтвердил, что тоже сталкивался с таким поведением, но назвал его недопустимым:

«Да, я тоже видел такую “хитрость”. Но это нечестно — фактически мы обкрадываем других покупателей. Это недобросовестное и некрасивое поведение. Хочется верить, что наше общество уже выросло из таких привычек».