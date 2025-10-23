Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Большие яйца стали маленьким? Производитель объясняет, почему так кажется

Редакция PRESS 23 октября, 2025 21:09

Бизнес 0 комментариев

Одна из зрительниц TV24 пожаловалась, что «Большие яйца для завтрака», продаваемые в магазинах, будто стали заметно меньше. Представитель компании Balticovo Том Аушкапс объяснил, почему складывается такое впечатление.

Во время передачи «Uz līnijas» женщина задала вопрос, который, по её словам, беспокоит и других покупателей: почему яйца категории «Большие» теперь выглядят меньше обычного?

На это Аушкапс, член правления и директор по коммуникации и развитию AS Balticovo, ответил, что размер яиц в таких упаковках строго соответствует установленным стандартам.

«Это интересно слышать, потому что "Большие яйца для завтрака" — это особая упаковка, где собраны только яйца категории L, весом от 62 до 72 граммов. Средний вес должен быть не меньше 68 граммов. Если какое-то яйцо кажется меньше, важно оценивать общий средний вес упаковки. Все яйца там — категории L, то есть больше 62 граммов. Если у покупателя есть сомнения, можно взвесить яйца, сфотографировать и подать жалобу», — пояснил он.

Ведущий передачи Янис Лабуц заметил, что в супермаркетах часто можно увидеть, как покупатели перекладывают яйца между упаковками, подбирая себе «наилучший набор».

Аушкапс подтвердил, что тоже сталкивался с таким поведением, но назвал его недопустимым:
«Да, я тоже видел такую “хитрость”. Но это нечестно — фактически мы обкрадываем других покупателей. Это недобросовестное и некрасивое поведение. Хочется верить, что наше общество уже выросло из таких привычек».

Мост над регатой и налог на песок — как на глазах опять дорожает «Rail Baltica»

Важно 21:59

Важно 0 комментариев

Как сообщает TV3, грядущее повышение налога на природные ресурсы на песок гравий и торфа может значительно увеличить стоимость строительства Rail Baltica.

Как сообщает TV3, грядущее повышение налога на природные ресурсы на песок гравий и торфа может значительно увеличить стоимость строительства Rail Baltica.

Сейм поддержал концептуально выход из Стамбульской конвенции и поставил под вопрос работу коалиции

Важно 21:59

Важно 0 комментариев

Сейм Латвии 23 октября концептуально поддержал инициативу об известии из так называемой Стамбульской конвенции — соглашения Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия.

Сейм Латвии 23 октября концептуально поддержал инициативу об известии из так называемой Стамбульской конвенции — соглашения Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия.

О медицинской помощи и льготах жителям Латвии: кому и сколько положено?

Выбор редакции 21:58

Выбор редакции 0 комментариев

Осень -- самая пора обострения хронических заболеваний. И вирусы не дремлют, к тому же добавляются все новые. Куда обращаться в первую очередь заболевшему человеку? Какими адресами надо запастись, чтобы вовремя получить необходимую медицинскую помощь? О том, что надо знать каждому пациенту...

Осень -- самая пора обострения хронических заболеваний. И вирусы не дремлют, к тому же добавляются все новые. Куда обращаться в первую очередь заболевшему человеку? Какими адресами надо запастись, чтобы вовремя получить необходимую медицинскую помощь? О том, что надо знать каждому пациенту...

К счастью, никого не было: упала часть стены Рижского техникума

Важно 21:26

Важно 0 комментариев

В среду днём на улице Кришьяня Валдемара, 1c произошёл опасный инцидент — с фасада здания с громким грохотом упал фрагмент штукатурки. По счастливой случайности в тот момент на тротуаре никого не было, и обломок разбился на пешеходной дорожке, не задев прохожих.

В среду днём на улице Кришьяня Валдемара, 1c произошёл опасный инцидент — с фасада здания с громким грохотом упал фрагмент штукатурки. По счастливой случайности в тот момент на тротуаре никого не было, и обломок разбился на пешеходной дорожке, не задев прохожих.

Мэр Огре лишится должности? Хелманис так и не получил допуск к гостайне

Новости Латвии 21:26

Новости Латвии 0 комментариев

Председатель Огрской краевой думы Эгил Хелманис, по словам министра смарт-управления и регионального развития Раймонда Чударса до сих пор не подал заявление на получение допуска к гостайне и продолжает находиться на больничном, сообщает LSM+ в новостном выпуске.

Председатель Огрской краевой думы Эгил Хелманис, по словам министра смарт-управления и регионального развития Раймонда Чударса до сих пор не подал заявление на получение допуска к гостайне и продолжает находиться на больничном, сообщает LSM+ в новостном выпуске.

Рижанам предложили самим найти главную рождественскую ёлку для столицы

Важно 21:09

Важно 0 комментариев

Муниципальное предприятие «Rīgas meži» приглашает жителей принять участие в поиске главных рождественских елей Риги. Как сообщили в компании, впервые горожанам предлагается самим помочь выбрать деревья, которые украсят Домскую и Ратушную площади в зимние праздники.

Муниципальное предприятие «Rīgas meži» приглашает жителей принять участие в поиске главных рождественских елей Риги. Как сообщили в компании, впервые горожанам предлагается самим помочь выбрать деревья, которые украсят Домскую и Ратушную площади в зимние праздники.

