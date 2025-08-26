Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Больше никакого интернета — в тюрьмах ужесточают условия для заключенных (1)

© LETA 26 августа, 2025 20:29

Новости Латвии 1 комментариев

Правительство во вторник поддержало разработанные Министерством юстиции новые правила внутреннего распорядка в местах лишения свободы. Документ предусматривает ограничение использования игровых консолей заключёнными и более строгую проверку посетителей.

Министерство юстиции подчёркивает, что цель новых правил — уменьшить влияние организованной преступности и неформальных иерархий в тюрьмах, предотвратить распространение запрещённых предметов и стимулировать участие осуждённых в программах ресоциализации.

Заключённым разрешат пользоваться только теми игровыми приставками, которые не дают возможности общения с другими заключёнными или внешним миром. Использование приставок будет возможно лишь с разрешения начальника тюрьмы и в установленное время. Запрещёнными станут все устройства с доступом к интернету, передачей данных или функциями связи: телефоны, планшеты, компьютеры, рации и носители данных.

По данным правоохранителей, именно через игровые приставки осуждённые поддерживали контакты с преступной средой и организовывали противоправные действия как внутри тюрем, так и за их пределами.

Одновременно в тюрьмах продолжат работу программы ресоциализации: обучение, труд, духовная и творческая деятельность. Важной частью процесса остаётся поддержание связей с семьями. Посещения будут разрешаться по-прежнему, но теперь каждого посетителя проверят детальнее — через реестры физических лиц и судимостей. При этом визит не состоится, если человек находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения либо отказывается от проверки.

Новые меры последовали вскоре после того, как в ряде латвийских тюрем произошли протесты заключённых, связанные именно с планами ограничить использование консолей.

