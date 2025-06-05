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Больше не соратники. Маск назвал главный закон Трампа «отвратительной мерзостью»

Euronews 5 июня, 2025 08:07

Мир 0 комментариев

Последние комментарии экс-главы "департамента эффективности правительства" – это самый резкий выпад в адрес политики президента США, которому Маск помог переизбраться, позже фактически став его правой рукой.

"Простите, но я больше не могу это терпеть", – так Илон Маск начал серию твитов, в которой резко раскритиковал законопроект Дональда Трампа о продлении налоговых послаблений и сокращении федеральных расходов. Именно из-за разногласий с президентом по поводу бюджета он покинул американское правительство на прошлой неделе.

Миллиардер, которому в течение последних четырёх месяцев было поручено провести радикальное сокращение бюджета США, назвал "отвратительной мерзостью" текст, находящийся на рассмотрении Сената. По его словам, законопроект был создан для подкупа избирателей и "значительно увеличит и без того гигантский дефицит бюджета до 2,5 триллионов долларов" и "загонит американцев в долговое рабство".

"Позор тем, кто голосовал за него: вы знаете, что были неправы", – добавил Маск в своей социальной сети X.

Центральный элемент экономической программы Трампа

Законопроект позволяет правительству США занимать больше денег и продлевает налоговые льготы, утверждённые во время первого срока Трампа в Белом доме, наряду с новыми, за которые он ратовал в ходе предвыборной кампании.

По мнению различных независимых аналитиков, "большой красивый закон" (BBB), как его окрестил Трамп, может увеличить дефицит федерального бюджета на сумму от 2 000 до 4 000 миллиардов долларов в течение следующего десятилетия.

Бюджет, который включает в себя масштабное наращивание расходов на охрану границ, депортацию нелегалов и национальную безопасность, был принят в прошлом месяце Палатой представителей с перевесом в один голос.

Для компенсации трат планируется сократить финансирование страховки Medicaid для малоимущих и урезать субсидии для сектора электромобилей, выгодные для компании Маска Tesla.

Сенат, также контролируемый республиканцами, намерен принять закон в следующем месяце, хотя ожидается, что сенаторы перепишут версию нижней палаты.

Ранее Маск объявил, что после ухода из Белого дома свернёт политическую активность и сосредоточится на своём бизнесе.

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