Большая гонка Андрея Бирюкова: за неделю семь марафонов на всех континентах

The Great World Race — это великая мировая гонка, семь марафонов подряд, которые проходят ежедневно в течение недели в Антарктиде, Африке, Австралии, Азии, Европе, Южной и Северной Америках.

Как выглядит изнутри это невероятное по своей сложности соревнование? Что движет людьми, которые принимают такой вызов? Ради чего они это делают? Для того, чтобы узнать ответы на эти вопросы, мы позвонили Андрею Бирюкову в Мюнхен...

Вызов принят!

— Андрей, как в вашей жизни возник спорт?

— Спасибо маме! Благодаря ей спорт вошел в мою жизнь очень рано — в шесть лет. Я занимался плаванием, баскетболом, футболом, таэквондо... Но самым серьезным увлечением стала гребля. Я вошел в состав латвийской сборной и до 22 лет ездил на чемпионаты мира и Европы.

Спорт для меня всегда был источником энергии и уверенности: если возникали проблемы, достаточно было прийти на тренировку — и решения находились сами собой.

— Что изменилось в вашей жизни после переезда из Латвии в Германию? Нашлось ли в ней место спорту?

— После окончания Стокгольмской высшей школы экономики у меня появилась возможность поехать в Германию на стажировку на два года, потом — в Индонезию, оттуда — в Финляндию. А затем я вернулся в Мюнхен, где мне предложили работу. Гребля исчезла из моей жизни, но любовь к спорту осталась.

В 2016 году я пробежал свой первый марафон в Риге. На следующий год записался на лотерею марафона в Нью-Йорке — и мне повезло: он стал для меня вторым по счету.

Затем я заинтересовался триатлоном и вскоре принял участие в Ironman. Это одно из самых сложных однодневных соревнований в мире: заплыв на 3,8 км, велосипед — 180 км и бег — 4,2 км. После этого было много марафонов и триатлонов — все это меня зацепило и не отпускает.

— Каждый марафон — это вызов. А The Great World Race — это супервызов. Ведь по его условиям надо пробежать семь марафонов за неделю, на разных континентах. Это то, что лежит за гранью человеческих возможностей… Как вы отважились на такой экстрим?

— Когда я начал готовиться к своему первому марафону, то начал вести свой блог. Возникла обратная связь с читателями. Один мужчина написал мне, что хотел бы подготовиться к The Great World Race и попросил его потренировать. Я согласился. Пятый марафон проводили в Мадриде, и я прилетел к своему подопечному, чтобы пробежать дистанцию вместе с ним. Организаторы сказали: «Слушай, а поехали с нами!». Я сел в самолет и полетел в Бразилию. Мне было интересно узнать, как выглядит это мероприятие изнутри, как люди восстанавливаются после марафона, какие проблемы у них возникают во время забега. С точки зрения тренерской работы это стало для меня уникальным опытом.

На следующий год мне написали организаторы The Great World Race и предложили поучаствовать в гонке уже не в качестве тренера, а в качестве марафонца. Такое предложение стало для меня неожиданностью. Сидел, думал, советовался с женой… Она сказала: «Точно надо ехать! Такой шанс выпадает раз в жизни!». С июля я начал подготовку к The Great World Race.

— А можно о подготовке поподробнее? Что здесь нужно учитывать? У нас в Риге был мэр, который тоже однажды решил пробежать марафон, и это закончилось плачевно…

— Подготовка к обычному марафону — это одно. А подготовка к семи марафонам подряд — совсем другое. Это не про скорость, это про раскладку сил и восстановление.

Я знаю, что у многих людей на марафоне возникают проблемы именно потому, что они слишком быстро начинают, берут очень высокий темп и не умеют рассчитать силы. Интенсивность должна быть достаточно комфортной и важно уметь ее контролировать.

После обычного марафона твой резерв может быть на нуле. А если у тебя не один марафон, а семь, то ты должен оставить этот резерв для того, чтобы можно было повторить забег и завтра, и послезавтра. Важно знать свой организм, понимать, где порог твоих возможностей, когда твои затраты на пределе, когда ты заходишь в энергетический долг.

Я знаю свой организм очень хорошо. Со времен сборной по гребле я регулярно проверяюсь в лаборатории Олимпийского центра. Подобную проверку я прошел и в июле, начиная подготовку к The Great World Race, чтобы точно узнать, на какой интенсивности я захожу в энергетический долг и ставлю восстановление под риск. Это знание мне помогло организовать тренировки и создать план на гонку...

От Америки до Антарктиды

— Какой из забегов был для вас самым сложным? Континенты разные: сегодня марафон в Африке, а завтра — в Антарктиде, погодные условия — тоже...

— Я был готов ко всему, а главное — знал, какую скорость могу держать. Все остальное — погода, природа — было уже второстепенным. У нас образовалась группа из трех человек, мы бежали примерно с одинаковой скоростью, не соревновались друг с другом и даже переговаривались иногда.

Самым тяжелым для меня стал марафон в Южной Америке, в Колумбии. Там все было не так, как я ожидал: 34 градуса, которые ощущались как 44, высокая влажность, палящее солнце экватора… А когда мы приземлились в Антарктиде, то термометр показывал минус 20. Да, холодновато, ноль процентов влажности, 1 500 метров над уровнем моря. И бежать неудобно, потому что на тебе несколько слоев одежды, и снег местами рыхлый и мягкий. К тому же дала знать о себе небольшая простуда, которую я накануне подцепил в Южной Африке. Но все равно я считаю, что там было вполне комфортно. А вот в Стамбуле лил дождь, и было тяжело морально, так как до этого мы провели целый день на ногах: как проснулись на дозаправке в Дубае, так и не отдохнули толком...

— Как все это было организовано: перелеты, стыковки рейсов, подготовка дистанций?

— С точки зрения организации все прошло безукоризненно. Каждый марафон был подготовлен на высочайшем уровне. У нас был частный самолет для 80 человек — мы вылетали либо рано утром, либо поздно вечером. 7-8 часов на забег — и отдыхай. Чем раньше прибежал — тем больше времени остается на отдых. У меня оставалось где-то около 4 часов для того, чтобы поесть, пообщаться, отдохнуть…

— А посмотреть страну?

— Мы ничего не видели! Походили немножко по Антарктиде, но даже пингвинов не встретили...

Инвестиция в себя

— Сумасшедший ритм, нагрузки на пределе. Мне кажется, это нечто сродни самоистязанию. Так и хочется перефразировать Высоцкого: «Я спросил, зачем идете в горы вы…». Зачем люди бегут The Great World Race? А главное — для чего?

— У каждого свой ответ на этот вопрос. Например, среди нас был бизнесмен, крупный финансовый менеджер, который сделал бег стилем своей жизни — он пробежал 150 марафонов после того, как ему исполнилось 40 лет. Двое участников марафона пережили рак, и у них осталось только по одному легкому. Они поставили себе целью доказать, что жизнь продолжается даже после смертельной болезни.

Я бежал эти марафоны для себя. Мне хотелось посмотреть на это мероприятие с точки зрения тренера: как моя стратегия выдержит такой вызов. А еще хотелось доказать себе и другим, что многое возможно, если вести активный образ жизни и заниматься спортом с пониманием того, как эти занятия делают нас лучше. Именно для этого я и веду свой блог. И книгу написал для того, чтобы люди, которые хотят заняться спортом, знали, с чего нужно начинать, как продолжать и что это даст им в будущем. Ведь спортом хотят заниматься многие, но, к сожалению, не всегда это получается.

— Как вы думаете, что им мешает?

— В 99 процентах случаев это отмазки: от «не хватает времени» до «у меня болит колено», за которыми обычно скрывается нежелание тратить эмоциональные силы на то, чтобы начать что-то новое. А это нежелание возникает от общего эмоционального переутомления. Получается замкнутый круг.

На самом деле на каждую проблему можно найти решение. Болят колени — значит, зажаты бедра. Делайте специальные упражнения — и боль уйдет. Да и время всегда можно найти, было бы желание. Главное — перебороть себя. Это не значит, что надо подскакивать с дивана и бежать семь марафонов. Для кого-то преодолением себя может быть регулярная зарядка, для кого-то — лыжи, для кого-то — серфинг или поход в горы… Это же не обязательно должен быть бег!

Но в любом случае к занятиям спортом нужен грамотный подход. Люди, у которых нет спортивного прошлого, часто начинают эти занятия неправильно. А мне Бог дал опыт — я живу в спортивном организованном режиме много лет, и мне неважно, как быстро я пробегу дистанцию сегодня. А важно то, что я буду заниматься спортом и в 50 лет, и в 70, и в 90…

— Вы упомянули о том, что написали книгу. Где ее можно купить и прочесть?

— Моя книга под названием The Resilient Athlete вышла в 2023 году в Нью-Йорке. Пока она только на английском языке, но недавно мы заключили контракт с латвийским изданием, и надеюсь, что в этом году она появится в переводе на книжных прилавках Латвии...

До встречи в Риге!

— Самый трудный в мире марафон у вас позади. Согласились ли бы вы пробежать его еще раз?

— Все спортсмены, участвовавшие в The Great World Race, делятся на два лагеря. В одном — те, кто пробежал, доказал что-то себе и поставил на этом точку. В другом — те, кто готов бежать еще и еще. Я во втором лагере. И пробежал бы не только семь марафонов, но и восемь, и девять… Жаль, что континенты закончились! Правда, при условии, что нашелся бы партнер, с которым я бы мог сотрудничать. Например, принести какой-нибудь латвийский брэнд в Антарктиду было бы круто и уникально.

В этот раз организаторы сделали мне скидку (участие в The Great World Race стоит 50 тысяч долларов. – Авт.), но с финансовой точки зрения это все равно большая дыра в бюджете. Хотя я и смотрю на это не как на трату, а как на инвестицию — в себя, свой опыт, свои бизнес-решения...

— Какой следующий марафон у вас впереди?

— Собираюсь прилететь в Латвию в мае, чтобы пробежать Рижский марафон. Я бываю в Риге один-три раза в год, здесь живут мои родители и родители моей жены.

— Тренироваться будете на рижских улицах?

— Конечно, я тренируюсь всегда и везде, независимо от того, в какой стране нахожусь. Марафон лени не прощает!

Елена СМЕХОВА

ФОТО Mark Conlon