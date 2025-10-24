Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Больничную сеть пока трогать не будут, но реформы неизбежны: СМИ

© LETA 24 октября, 2025 11:12

LETA

Сеть больниц в следующем году останется прежней, а корзина планируемых услуг существенно не изменится, но очевидно, что реформы неизбежны. Изначально запланированных средств ежегодно не хватает, и их необходимо пересматривать и выделять дополнительные средства.

В прошлом году финансирование стационарных услуг увеличилось с 646,76 млн евро до 699,33 млн евро к концу года.

В этом году выделенная сумма была перерасходована, а региональные больницы за восемь месяцев выполнили план на 100,4%.

Для улучшения ситуации ищутся различные решения. Одним из них является создание единой системы оплаты стационарных услуг.

В свою очередь, представители отрасли призывают руководителей больниц предоставить им большую свободу в принятии решений об использовании средств.

Что касается финансирования, то Даугавпилсская больница получает наибольшую долю среди региональных больниц - около 4,7% от общего государственного финансирования, или почти 32 млн евро. Далее следуют Лиепайская больница с 26,2 млн евро (3,86%), Видземская больница с 19,2 млн евро (2,84%), Северокурземская больница с 16,8 млн евро (2,48%), Резекненская больница с 15,7 млн евро (2,32%), Елгавская городская больница с 15,57 млн евро (2,29%) и Екабпилсская региональная больница с 13,85 млн евро (2,04%).

Распределение финансирования по больницам не предусматривает большой свободы действий - до перераспределения средств "подвигнуть" его между позициями можно лишь на 5%. Например, если заявлений на эндопротезирование коленного сустава было меньше, чем планировалось, деньги можно направить на операции на тазобедренном суставе. Однако любые изменения, касающиеся как стационарных, так и амбулаторных услуг, должны быть согласованы с Национальной службой здравоохранения (НСЗ).

Глава Латвийского общества больниц Евгений Калейс призвал предоставить руководителям больницы больше свободы в использовании финансирования, чтобы не гадать - разрешит или не разрешит НСЗ что-то сделать.

Он также обратил внимание на то, что фактическое количество пациентов не отражает реальную потребность, которая значительно выше.

Член Государственного контроля Майя Аболиня выразила обеспокоенность непрозрачностью перераспределения финансирования между службами и тем, что больницы лишь пытаются сохранить эти деньги в своем бюджете. Она призвала их принимать более смелые решения для наведения порядка в отрасли.

«Ride» снова разрешили работать, компания ожидает таких же требований к другим операторам

Центр по защите прав потребителей (PTAC) согласовал с оператором электровелосипедов общего пользования Ride Mobility ("Ride") новый механизм проверки возраста пользователей и разрешил компании возобновить оказание услуг, сообщается на сайте PTAC.

Центр по защите прав потребителей (PTAC) согласовал с оператором электровелосипедов общего пользования Ride Mobility ("Ride") новый механизм проверки возраста пользователей и разрешил компании возобновить оказание услуг, сообщается на сайте PTAC.

Загрузка

Латышским языком владеют 97% латвийцев, утверждает член правления Национального объединения

Депутат Сейма от Национального объединения Артурс Бутанс 23 октября  заявил в посте в X (Twitter), что в Латвии 97% жителей понимают и используют латышский язык. 

Депутат Сейма от Национального объединения Артурс Бутанс 23 октября  заявил в посте в X (Twitter), что в Латвии 97% жителей понимают и используют латышский язык. 

Каждый пятый латвиец считает себя бедным — Евростат

Пятая часть жителей Латвии считает себя бедными — показал отчёт Eurostat за 2024 год. Согласно исследованию, 22 % латвийцев ощущают, что живут хуже большинства, тогда как средний показатель по Евросоюзу составляет 17,4 %.

Пятая часть жителей Латвии считает себя бедными — показал отчёт Eurostat за 2024 год. Согласно исследованию, 22 % латвийцев ощущают, что живут хуже большинства, тогда как средний показатель по Евросоюзу составляет 17,4 %.

Врачи: людям старше 60 лет нужны усиленные вакцины от гриппа

Иммунная система человека с возрастом теряет способность полноценно реагировать на прививки, поэтому после 60 лет обычные вакцины от гриппа перестают обеспечивать защиту на весь сезон. Для этой группы в Латвии уже третий год применяются усиленные дозы — они работают заметно эффективнее.

Иммунная система человека с возрастом теряет способность полноценно реагировать на прививки, поэтому после 60 лет обычные вакцины от гриппа перестают обеспечивать защиту на весь сезон. Для этой группы в Латвии уже третий год применяются усиленные дозы — они работают заметно эффективнее.

Поднял камешек на пляже и застрял на курорте

Известный в Литве бариста и предприниматель Арнас Урбанавичюс, основатель компании Kavos broliai («Кофейные братья»), оказался в сложной ситуации в Турции: его не выпускают из страны после того, как в багаже семьи был найден камень, который один из его сыновей нашёл на пляже.

Известный в Литве бариста и предприниматель Арнас Урбанавичюс, основатель компании Kavos broliai («Кофейные братья»), оказался в сложной ситуации в Турции: его не выпускают из страны после того, как в багаже семьи был найден камень, который один из его сыновей нашёл на пляже.

Популярный латвийский музыкант экономит на шампуне. Почему?

Лидер группы "Dzeltenie pastnieki" Ингус Баушкенекс признался, что сегодня живёт очень скромно и тщательно следит за расходами. В интервью изданию "Privātā Dzīve" музыкант рассказал, что уже двадцать лет живёт в центре Риги, и именно аренда квартиры остаётся самым тяжёлым пунктом бюджета.

Лидер группы “Dzeltenie pastnieki” Ингус Баушкенекс признался, что сегодня живёт очень скромно и тщательно следит за расходами. В интервью изданию “Privātā Dzīve” музыкант рассказал, что уже двадцать лет живёт в центре Риги, и именно аренда квартиры остаётся самым тяжёлым пунктом бюджета.

Ловят другие — а исчезает с нашего стола: Латвия пытается удержать треску и салаку на столе латвийцев

Министр земледелия Армандс Краузе 27 октября отправится в Брюссель, где на заседании Совета министров сельского хозяйства и рыболовства ЕС будут обсуждаться квоты на вылов рыбы в Балтийском море в 2026 году. Главный вопрос — предложение Еврокомиссии сократить возможности вылова для латвийских рыбаков, несмотря на то, что крупнейший ущерб запасам наносят не они.

Министр земледелия Армандс Краузе 27 октября отправится в Брюссель, где на заседании Совета министров сельского хозяйства и рыболовства ЕС будут обсуждаться квоты на вылов рыбы в Балтийском море в 2026 году. Главный вопрос — предложение Еврокомиссии сократить возможности вылова для латвийских рыбаков, несмотря на то, что крупнейший ущерб запасам наносят не они.

