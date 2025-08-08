Более 10 тысяч гостиниц подают в суд на Booking.com из-за его ценовой политики

Политику «лучшей цены», которая действовала на платформе с 2004 по 2024 год, Европейский суд признал нарушением антимонопольного законодательства, после чего Booking.com отказался от этой практики. Постановление суда стало основанием для иска со стороны гостиниц, которые хотят получить возмещение убытков за 20 лет.

Судебный процесс инициировала Ассоциация отелей, ресторанов и кафе Европы (Hotrec). Иск поддержали более 10 000 отелей и 30 национальных ассоциаций отельеров. Из-за высокого интереса она продлила срок регистрации для владельцев отелей, которые хотят присоединиться к иску — это можно сделать до 29 августа. Ожидается, что это будет один из крупнейших судебных процессов в истории европейской гостиничной отрасли.

«Отклик демонстрирует сильное желание отрасли гостиничного бизнеса противостоять недобросовестным практикам на цифровом рынке», — говорится в заявлении Hotrec.

Как считают отельеры, платформа боролась с «безбилетниками»: клиентами, которые используют Booking.com для поиска отеля, но затем бронируют напрямую через администрацию, минуя платформу. Поэтому компания обязала гостиницы предлагать «лучшие цены» именно на Booking.com.

Глава Hotrec Александрос Василикос называл политику платформы злоупотреблением.

«Европейские отельеры долгое время страдали от несправедливых условий и чрезмерных расходов. Сейчас пришло время объединиться и требовать компенсацию», — заявил он газете Guardian.

Дело будет рассматриваться в Нидерландах, где расположена штаб-квартира Booking com.

Booking.com назвала заявления Hotrec и других ассоциаций отелей «некорректными и вводящими в заблуждение», добавив, что не получала «официального уведомления о групповом иске». Заявление платформы Guardian получила по электронной почте.

По мнению компании, решение суда не назвало актиконкурентной саму политику «лучшей цены», а лишь указало, что такие условия подпадают под действие антимонопольного законодательства ЕС и их влияние должно оцениваться в каждом случае отдельно. Booking.com считает, что «паритетные условия в прошлом способствовали конкурентному ценообразованию, а не ограничивали его». Компании ссылается на данные опроса, согласно которым 74% отельеров заявили, что Booking.com сделал их бизнес более прибыльным.

Многие отметили повышение заполняемости номеров и снижение затрат на привлечение клиентов.

Однако другие представители отрасли не согласны с этим.

Как отметила президент гостиничного подразделения французской отраслевой ассоциации Umih Вероник Зигель в интервью France Inter, получив контроль над рынком, Booking увеличил комиссию, и это повлияло на рентабельность отелей.

«Из 100 евро, которые платит клиент, после вычета комиссии Booking отельер получает в лучшем случае 75 евро, из которых он должен платить зарплаты сотрудникам и инвестировать», — говорит она.

Исследование Hotrec и Университета прикладных наук и искусств Западной Швейцарии показало, что в 2024 году холдинг Booking, материнская компания сайта, контролировал 71% европейского рынка.

Стоимость корпорации составляет 170 миллиардов долларов, что в три раза больше стоимости Volkswagen.

«Это восстание отелей, которые говорят: "Вы не можете просто делать с нами всё, что захотите"».

Руппрехт Подшун, профессор конкурентного права из Дюссельдорфского университета имени Генриха Гейне, отметил в комментарии немецкому изданию Süddeutsche Zeitung, что судебный процесс, вероятно, будет затяжным и сосредоточится на сложной теме оценки убытков.

«Судьям придется формировать собственное мнение, а затем дело будет проходить все уровни апелляций — все это дорого и с применением всех юридических уловок», — сказал он.

По его мнению, Booking.com — классический пример того, как цифровая платформа может захватить целый сектор.

«Это восстание отелей, которые говорят: "Вы не можете просто делать с нами все, что захотите"», — говорит он.

В июне 2025 года коллективный иск против Booking.com подали Фонд коллективных исков в области конкуренции (Consumer Competition Claims Foundation, CCC) и Ассоциация потребителей Нидерландов.

По их мнению, сайт искусственно завышал цены на отели, из-за чего миллионы жителей Нидерландов переплачивали за проживание. Они обвиняют Booking.com в злоупотреблении властью, введении клиентов в заблуждение и ограничении честной конкуренции. Упоминались «фальшивые скидки, неполные цены и искусственный дефицит» — а также то, что отели, размещающие свои предложения на Booking.com, не могли предлагать более низкие цены в других местах, в результате чего цены были слишком высокими. Ассоциация потребителей оценивает общий ущерб в сотни миллионов евро.