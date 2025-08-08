Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 24. Августа Завтра: Bertulis, Boleslavs
Доступность

Более 10 тысяч гостиниц подают в суд на Booking.com из-за его ценовой политики

© BBC 8 августа, 2025 09:55

Мир 0 комментариев

Более 10 тысяч отелей подали групповой иск против платформы Booking.com. По их мнению, она 20 лет навязывала им убыточные условия: отелям не разрешалось предлагать номера на собственных сайтах дешевле, чем на Booking.com.

Политику «лучшей цены», которая действовала на платформе с 2004 по 2024 год, Европейский суд признал нарушением антимонопольного законодательства, после чего Booking.com отказался от этой практики. Постановление суда стало основанием для иска со стороны гостиниц, которые хотят получить возмещение убытков за 20 лет.

Судебный процесс инициировала Ассоциация отелей, ресторанов и кафе Европы (Hotrec). Иск поддержали более 10 000 отелей и 30 национальных ассоциаций отельеров. Из-за высокого интереса она продлила срок регистрации для владельцев отелей, которые хотят присоединиться к иску — это можно сделать до 29 августа. Ожидается, что это будет один из крупнейших судебных процессов в истории европейской гостиничной отрасли.

«Отклик демонстрирует сильное желание отрасли гостиничного бизнеса противостоять недобросовестным практикам на цифровом рынке», — говорится в заявлении Hotrec.

Как считают отельеры, платформа боролась с «безбилетниками»: клиентами, которые используют Booking.com для поиска отеля, но затем бронируют напрямую через администрацию, минуя платформу. Поэтому компания обязала гостиницы предлагать «лучшие цены» именно на Booking.com.

Глава Hotrec Александрос Василикос называл политику платформы злоупотреблением.

«Европейские отельеры долгое время страдали от несправедливых условий и чрезмерных расходов. Сейчас пришло время объединиться и требовать компенсацию», — заявил он газете Guardian.

Дело будет рассматриваться в Нидерландах, где расположена штаб-квартира Booking com.

Booking.com назвала заявления Hotrec и других ассоциаций отелей «некорректными и вводящими в заблуждение», добавив, что не получала «официального уведомления о групповом иске». Заявление платформы Guardian получила по электронной почте.

По мнению компании, решение суда не назвало актиконкурентной саму политику «лучшей цены», а лишь указало, что такие условия подпадают под действие антимонопольного законодательства ЕС и их влияние должно оцениваться в каждом случае отдельно. Booking.com считает, что «паритетные условия в прошлом способствовали конкурентному ценообразованию, а не ограничивали его». Компании ссылается на данные опроса, согласно которым 74% отельеров заявили, что Booking.com сделал их бизнес более прибыльным.

Многие отметили повышение заполняемости номеров и снижение затрат на привлечение клиентов.
Однако другие представители отрасли не согласны с этим.

Как отметила президент гостиничного подразделения французской отраслевой ассоциации Umih Вероник Зигель в интервью France Inter, получив контроль над рынком, Booking увеличил комиссию, и это повлияло на рентабельность отелей.

«Из 100 евро, которые платит клиент, после вычета комиссии Booking отельер получает в лучшем случае 75 евро, из которых он должен платить зарплаты сотрудникам и инвестировать», — говорит она.

Исследование Hotrec и Университета прикладных наук и искусств Западной Швейцарии показало, что в 2024 году холдинг Booking, материнская компания сайта, контролировал 71% европейского рынка.

Стоимость корпорации составляет 170 миллиардов долларов, что в три раза больше стоимости Volkswagen.
«Это восстание отелей, которые говорят: "Вы не можете просто делать с нами всё, что захотите"».

Руппрехт Подшун, профессор конкурентного права из Дюссельдорфского университета имени Генриха Гейне, отметил в комментарии немецкому изданию Süddeutsche Zeitung, что судебный процесс, вероятно, будет затяжным и сосредоточится на сложной теме оценки убытков.

«Судьям придется формировать собственное мнение, а затем дело будет проходить все уровни апелляций — все это дорого и с применением всех юридических уловок», — сказал он.

По его мнению, Booking.com — классический пример того, как цифровая платформа может захватить целый сектор.

«Это восстание отелей, которые говорят: "Вы не можете просто делать с нами все, что захотите"», — говорит он.

В июне 2025 года коллективный иск против Booking.com подали Фонд коллективных исков в области конкуренции (Consumer Competition Claims Foundation, CCC) и Ассоциация потребителей Нидерландов.

По их мнению, сайт искусственно завышал цены на отели, из-за чего миллионы жителей Нидерландов переплачивали за проживание. Они обвиняют Booking.com в злоупотреблении властью, введении клиентов в заблуждение и ограничении честной конкуренции. Упоминались «фальшивые скидки, неполные цены и искусственный дефицит» — а также то, что отели, размещающие свои предложения на Booking.com, не могли предлагать более низкие цены в других местах, в результате чего цены были слишком высокими. Ассоциация потребителей оценивает общий ущерб в сотни миллионов евро.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 14:15 24.08.2025
Турция: у американцев отобрали посольство
Sfera.lv 5 часов назад
Трамп: премию хочу – аж зубы сводит!
Sfera.lv 6 часов назад
Германия: министерский декрет
Sfera.lv 7 часов назад
Литва: шаг за шагом к достижению цели
Sfera.lv 7 часов назад
Спикер Сейма: реформа самоуправлений отдалила власть от людей
Bitnews.lv 1 день назад
Пенсии в Латвии вырастут с 1 октября: индексация затронет большинство получателей
Bitnews.lv 1 день назад
Атмосфера переменчивая: дожди и грозы сохранятся в Латвии
Bitnews.lv 1 день назад
ЕC: туристов приглашают в «спальные» автобусы
Sfera.lv 2 дня назад

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

Важно 14:00

Важно 0 комментариев

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Читать
Загрузка

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

Важно 13:45

Важно 0 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Читать

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Новости Латвии 13:26

Новости Латвии 0 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Читать

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

Новости Латвии 13:02

Новости Латвии 0 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Читать

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Важно 12:54

Важно 0 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Читать

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Важно 12:35

Важно 0 комментариев

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Читать

WSJ: Пентагон тихо блокирует применение западного дальнобойного оружия по российской территории

Важно 11:54

Важно 0 комментариев

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

Читать