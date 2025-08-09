Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Близится ли «заморозка» войны? Президент Польши Дональд Туск рассчитывает на участие в подготовке к перемирию

9 августа, 2025 09:49

Мир

Премьер Польши Дональд Туск заявил о возможной «близости к заморозке» войны в Украине — после разговора с Владимиром Зеленским. Тот, по словам Туска, «осторожен, но настроен оптимистично» и рассчитывает, что в подготовке к перемирию будут участвовать европейские страны, включая Польшу, пишет Guardian. 

Тем временем агентство Bloomberg, ссылаясь на осведомлённые источники, сообщило, что возможная договорённость между США и Россией может предусматривать фактическое признание российского контроля над оккупированными территориями. В обмен Москва якобы прекратит наступление в Херсонской и Запорожской областях, остановившись по текущей линии фронта.

Россия требует, чтобы Киев отвёл войска из тех частей Донецкой и Луганской областей, которые пока находятся под контролем Украины. Как отмечают источники, речь идёт о замораживании конфликта с перспективой перехода к техническим переговорам о будущем мирном урегулировании. Ни Кремль, ни Белый дом, ни украинские власти пока не комментируют эти сообщения.

Путин заявил, что не готов к встрече с Зеленским — «в целом это возможно, но до необходимых условий ещё далеко». Спецпосланник Трампа Стив Уиткофф предлагал трёхстороннюю встречу, но Кремль сосредоточен на двустороннем саммите с Трампом. Варианты мест проведения — Дубай, Рим, Венгрия или Швейцария. Однако Швейцария и Италия обязаны арестовать Путина по ордеру МУС, что может осложнить выбор.

В США позиция по встрече неоднородна: Трамп настаивает на переговорах, в то время как советник по нацбезопасности Марко Рубио указывает, что до саммита ещё далеко. Между тем ультиматум Трампа с требованием прекратить огонь до пятницы остаётся в силе, в противном случае он обещал вторичные санкции, хотя детали пока не раскрыты.

Трамп также заявил о повышении пошлин на нефть из России для Индии — это вызвало критику в Нью-Дели. По словам экс-президента, он «разочарован» Путиным: «Он говорит красиво, а вечером всех бомбит».

По информации Fox News, встреча может пройти уже в конце следующей недели. Хотя точное место саммита не определено, Дубай остаётся наиболее реалистичным вариантом — в отличие от стран ЕС, которые юридически обязаны арестовать Путина по ордеру Международного уголовного суда. Венгрия, к слову, уже заявила о намерении выйти из-под юрисдикции МУС.

Ситуация вызывает тревогу в Киеве: без прямого участия Украины в переговорах существует риск закрепления территориальных потерь. Источники утверждают, что обсуждаемая формула «заморозки» может фактически узаконить российский контроль над частями Херсонской и Запорожской областей.

48 реакций
Обновлено: 14:15 24.08.2025
В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

14:00

Важно

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

13:45

Важно

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

13:26

Новости Латвии

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

13:02

Новости Латвии

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

12:54

Важно

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

12:35

Важно

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

WSJ: Пентагон тихо блокирует применение западного дальнобойного оружия по российской территории

11:54

Важно

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

