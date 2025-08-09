Близится ли «заморозка» войны? Президент Польши Дональд Туск рассчитывает на участие в подготовке к перемирию

Тем временем агентство Bloomberg, ссылаясь на осведомлённые источники, сообщило, что возможная договорённость между США и Россией может предусматривать фактическое признание российского контроля над оккупированными территориями. В обмен Москва якобы прекратит наступление в Херсонской и Запорожской областях, остановившись по текущей линии фронта.

Россия требует, чтобы Киев отвёл войска из тех частей Донецкой и Луганской областей, которые пока находятся под контролем Украины. Как отмечают источники, речь идёт о замораживании конфликта с перспективой перехода к техническим переговорам о будущем мирном урегулировании. Ни Кремль, ни Белый дом, ни украинские власти пока не комментируют эти сообщения.

Путин заявил, что не готов к встрече с Зеленским — «в целом это возможно, но до необходимых условий ещё далеко». Спецпосланник Трампа Стив Уиткофф предлагал трёхстороннюю встречу, но Кремль сосредоточен на двустороннем саммите с Трампом. Варианты мест проведения — Дубай, Рим, Венгрия или Швейцария. Однако Швейцария и Италия обязаны арестовать Путина по ордеру МУС, что может осложнить выбор.

В США позиция по встрече неоднородна: Трамп настаивает на переговорах, в то время как советник по нацбезопасности Марко Рубио указывает, что до саммита ещё далеко. Между тем ультиматум Трампа с требованием прекратить огонь до пятницы остаётся в силе, в противном случае он обещал вторичные санкции, хотя детали пока не раскрыты.

Трамп также заявил о повышении пошлин на нефть из России для Индии — это вызвало критику в Нью-Дели. По словам экс-президента, он «разочарован» Путиным: «Он говорит красиво, а вечером всех бомбит».

По информации Fox News, встреча может пройти уже в конце следующей недели. Хотя точное место саммита не определено, Дубай остаётся наиболее реалистичным вариантом — в отличие от стран ЕС, которые юридически обязаны арестовать Путина по ордеру Международного уголовного суда. Венгрия, к слову, уже заявила о намерении выйти из-под юрисдикции МУС.

Ситуация вызывает тревогу в Киеве: без прямого участия Украины в переговорах существует риск закрепления территориальных потерь. Источники утверждают, что обсуждаемая формула «заморозки» может фактически узаконить российский контроль над частями Херсонской и Запорожской областей.