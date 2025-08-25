Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 26. Августа Завтра: Bronislava, Bronislavs, Natalija, Talija
Доступность

«Благословил своей речью этот кровавый московский фестиваль»: Украина выразила протест Вуди Аллену

Редакция PRESS 25 августа, 2025 19:22

История и культура 0 комментариев

Американский режиссёр Вуди Аллен в ходе онлайн-лекции для участников Московской международной недели кино рассказал о мировом кинематографе, принципах своей режиссуры и роли искусственного интеллекта в кино.

Аллен отметил, что всегда интересовался российским кино: «Я имел удовольствие встречаться с Сергеем Бондарчуком несколько лет назад в Нью-Йорке. Я смотрел русский фильм „Война и мир“, который идёт почти семь часов. Я посмотрел его за один день».

Отвечая на вопрос о возможных съёмках в России, режиссёр сообщил, что предложений пока не получал:

«Если бы такие предложения были, я бы сел и подумал, каким мог бы быть сценарий о том, как хорошо себя чувствуешь в Москве и Петербурге».

Среди иностранных гостей фестиваля, приехавших в Москву лично, — сербский режиссёр Эмир Кустурица и американский актёр и каскадёр Марк Дакаскос, известный по боевикам 1990-х.

Ранее пресс-служба мероприятия сообщала, что Аллен посетит Москву лично, однако позже уточнила, что его участие пройдёт в онлайн-формате.

Реакция Украины

МИД Украины резко осудил участие Вуди Аллена в московском фестивале. В заявлении ведомства говорится, что это «позор и оскорбление памяти украинских актёров и кинематографистов, погибших или раненых в результате российской агрессии».

Украинская сторона подчеркнула, что участие режиссёра в мероприятии в Москве «сознательно закрывает глаза на военные преступления России в Украине».

"Мы решительно осуждаем решение Вуди Аллена благословить своей речью этот кровавый московский фестиваль", — говорится в заявлении.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 09:20 26.08.2025
Партий много — людей мало: латвийские политики роскошно финансируются, но теряют членов
Bitnews.lv 8 минут назад
Балтия: новую навигационную систему не одолеют «глушилки» из России
Sfera.lv 8 минут назад
Продюсеры обвиняют самоуправления в бесплатных праздниках
Bitnews.lv 14 часов назад
ЕЦБ готовит цифровое евро. Оно способно «съесть» треть карточных платежей
Bitnews.lv 14 часов назад
«Rīgas ūdens» планирует повысить тарифы на воду и канализацию на 14%
Bitnews.lv 15 часов назад
Литва: это правительство неправильное
Sfera.lv 15 часов назад
Литовская разведка: в учениях «Запад» примут участие около 8 тыс. военнослужащих России и Беларуси
Bitnews.lv 15 часов назад
Латвия: как отловим, так и привьём
Sfera.lv 18 часов назад

Абу Мери отзывает свою кандидатуру на пост председателя «Единства»

Новости Латвии 09:20

Новости Латвии 0 комментариев

Министр здравоохранения Хосам Абу Мери решил отозвать свою кандидатуру на пост председателя партии "Единство", сообщил Абу Мери в интервью программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама".

Министр здравоохранения Хосам Абу Мери решил отозвать свою кандидатуру на пост председателя партии "Единство", сообщил Абу Мери в интервью программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама".

Читать
Загрузка

Балтийское море стало «озером НАТО»: Ненашева на конференции агитировала на борьбу с российским теневым флотом

Выбор редакции 09:15

Выбор редакции 0 комментариев

Заместитель председателя Сейма Антонина Ненашева (Прогрессивные) в понедельник на открытии Балтийской парламентской конференции на Аландских островах призвала парламентариев к решительным и совместным действиям против российского «теневого флота» в Балтийском море, сообщила агентству LETA пресс-служба Сейма.

Заместитель председателя Сейма Антонина Ненашева (Прогрессивные) в понедельник на открытии Балтийской парламентской конференции на Аландских островах призвала парламентариев к решительным и совместным действиям против российского «теневого флота» в Балтийском море, сообщила агентству LETA пресс-служба Сейма.

Читать

Так всё-таки Тимму довели до самоубийства? Рижская прокуратура возобновила дело

Важно 09:09

Важно 0 комментариев

Рижская окружная прокуратура отменила ранее принятое решение о прекращении уголовного процесса и возобновила его рассмотрение, сообщает Life. Расследование будет касаться возможного доведения спортсмена до самоубийства.

Рижская окружная прокуратура отменила ранее принятое решение о прекращении уголовного процесса и возобновила его рассмотрение, сообщает Life. Расследование будет касаться возможного доведения спортсмена до самоубийства.

Читать

Тяжелая авария на Вентспилсском шоссе: движение ограничено (ВИДЕО)

Важно 09:05

Важно 0 комментариев

Шоссе А10 (Рига - Вентспилс), в районе Гавильниеки. Сегодня утром произошла серьёзная авария — лобовое столкновение грузовика и легкового автомобиля, сообщает Sadursme.lv.

Шоссе А10 (Рига - Вентспилс), в районе Гавильниеки. Сегодня утром произошла серьёзная авария — лобовое столкновение грузовика и легкового автомобиля, сообщает Sadursme.lv.

Читать

«Ирландия против ирландцев, но за мигрантов»: ситуация на Зелёном острове глазами консерваторов из США

Мир 08:58

Мир 0 комментариев

«Чтобы увидеть настоящий либеральный ужас, ничем не сдерживаемый и не встретивший сопротивления, можно посмотреть на Ирландию, - пишет The American Conservative. - Последний макабрический акт разыгрался в прошлом месяце, когда пакистанский мигрант с криком «Аллаху Акбар!» ударил ножом полицейского (полиция в Ирландии называется Garda) на Капел-стрит в Дублине.

«Чтобы увидеть настоящий либеральный ужас, ничем не сдерживаемый и не встретивший сопротивления, можно посмотреть на Ирландию, - пишет The American Conservative. - Последний макабрический акт разыгрался в прошлом месяце, когда пакистанский мигрант с криком «Аллаху Акбар!» ударил ножом полицейского (полиция в Ирландии называется Garda) на Капел-стрит в Дублине.

Читать

Россия выходит из Европейской конвенции против пыток

Важно 08:53

Важно 0 комментариев

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление, которое одобряет выход РФ из Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания.

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление, которое одобряет выход РФ из Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания.

Читать

Арестована гражданка Молдовы, оставившая младенца на улице в Кенгарагсе

Важно 08:44

Важно 0 комментариев

Суд применил в качестве меры пресечения арест к женщине, которая на прошлой неделе оставила на улице в Рижском микрорайоне Кенгарагс младенца, выяснило агентство ЛЕТА.

Суд применил в качестве меры пресечения арест к женщине, которая на прошлой неделе оставила на улице в Рижском микрорайоне Кенгарагс младенца, выяснило агентство ЛЕТА.

Читать