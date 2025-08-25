«Благословил своей речью этот кровавый московский фестиваль»: Украина выразила протест Вуди Аллену

Аллен отметил, что всегда интересовался российским кино: «Я имел удовольствие встречаться с Сергеем Бондарчуком несколько лет назад в Нью-Йорке. Я смотрел русский фильм „Война и мир“, который идёт почти семь часов. Я посмотрел его за один день».

Отвечая на вопрос о возможных съёмках в России, режиссёр сообщил, что предложений пока не получал:

«Если бы такие предложения были, я бы сел и подумал, каким мог бы быть сценарий о том, как хорошо себя чувствуешь в Москве и Петербурге».

Среди иностранных гостей фестиваля, приехавших в Москву лично, — сербский режиссёр Эмир Кустурица и американский актёр и каскадёр Марк Дакаскос, известный по боевикам 1990-х.

Ранее пресс-служба мероприятия сообщала, что Аллен посетит Москву лично, однако позже уточнила, что его участие пройдёт в онлайн-формате.

Реакция Украины

МИД Украины резко осудил участие Вуди Аллена в московском фестивале. В заявлении ведомства говорится, что это «позор и оскорбление памяти украинских актёров и кинематографистов, погибших или раненых в результате российской агрессии».

Украинская сторона подчеркнула, что участие режиссёра в мероприятии в Москве «сознательно закрывает глаза на военные преступления России в Украине».

"Мы решительно осуждаем решение Вуди Аллена благословить своей речью этот кровавый московский фестиваль", — говорится в заявлении.