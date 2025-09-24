Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Благополучие кур или потребителей? Сейм отложил рассмотрение закона о запрете клеточного содержания несушек

Редакция PRESS 24 сентября, 2025 09:38

Новости Латвии 0 комментариев

У здания Сейма продолжается акция «Неделя в клетке», во время которой добровольцы по очереди садятся в металлический вольер, имитирующий промышленные условия содержания кур. «Конечно, тяжело. Холодно, тесно, спина болит. Но куры так проводят всю свою жизнь», — рассказала TV3 участница Паулa.

На фоне протеста парламент во вторник, 23 сентября, начал обсуждать поправки, предполагающие полный отказ от клеточного содержания несушек к 2030 году. Сейчас около 60 % всех несушек в Латвии — более двух миллионов птиц — содержатся именно так.

Руководитель «Dzīvnieku brīvība» Катрина Кригер заявила: «Мы говорим о возможности ходить, расправить крылья, вытянуть шею. Это минимальный вопрос человеческого отношения». Глава фракции «Прогрессивных» Андрис Шуваев подчеркнул, что более половины жителей Латвии поддерживают отказ от клеток, и, по его мнению, законодатели должны учитывать морально-этический аспект.

Фермерские организации и Минсельхоз выступили резко против. «Мы таким образом ликвидируем целую отрасль. Экономика пострадает, а рынок заполнят импортные яйца», — заявил глава Совета по сотрудничеству сельхозорганизаций Гунтис Гутманис. По словам председателя Ассоциации птицеводов Яниса Гайгала, для малых хозяйств срок до 2030 года означает «однозначное банкротство». Парламентский секретарь Минсельхоза Нормундс Шмитс добавил: «Здесь только эмоции. Такое ощущение, что это комиссия по этике, а не по экономике».

Депутат Линда Матисоне («Объединённый список») предупредила, что принятие закона приведёт к росту цен на яйца на 20–40 %: «Если выбирать между благополучием кур и потребителей, я выбираю потребителей». После почти двухчасовых дебатов  парламентарии отложили голосование, решение пока не принято.

Ранее press.lv рассказывал, что акция «Неделя в клетке» в Риге — часть глобальной кампании против клеточного содержания кур. Организация «Dzīvnieku brīvība» входит в международную коалицию Open Wing Alliance, созданную американской The Humane League. Эта структура, поддерживаемая крупными фондами такими как Open Philanthropy, координирует акции в десятках стран и оказывает давление на правительства и корпорации по всему миру.

Обновлено: 11:05 24.09.2025
Эстонцы испугались штрафов в рижском аэропорту — МВД Латвии объясняет новые правила

С 1 сентября 2025 года в Латвии вступили в силу новые правила въезда для граждан третьих стран, в том числе России и Беларуси. Теперь, чтобы пересечь границу, необходимо как минимум за 48 часов до въезда подать специальную анкету. Её могут отклонить, и тогда человеку могут отказать во въезде. За нарушение предусмотрен штраф до 2000 евро.

Загрузка

День сильных ливней — в центральной части страны объявлено жёлтое предупреждение

В среду в Латвии местами пройдут кратковременные дожди, более сильные осадки ожидаются в центральной части страны, особенно в первой половине дня на западе Видземе, прогнозируют синоптики.

Почувствуют тысячи жителей: людей освобождают от дополнительной платы

Со следующего года, приобретая в аптеках рецептурные лекарства ценой до десяти евро, больше не придется платить 75 центов за работу фармацевта. Соответствующее предложение сегодня поддержало правительство, сообщает LSM+ в программе «Сегодня вечером».

Невдалеке от королевского дворца в Осло прогремел взрыв

Во вторник в центре Осло прогремел взрыв неподалёку от университетского городка, примерно в полукилометре от королевского дворца и посольства Израиля. Пострадавших нет, серьёзных разрушений также не зафиксировано, сообщили власти Норвегии.

Премьер заявила, что госдолг будет расти. Почему?

Рост государственного долга связан с необходимостью финансировать оборону, заявила премьер-министр Эвика Силиня в интервью TV3.

Гамбург должен закрыть двери перед Силиней: Андрей Козлов

"Повышение налога на книги с 5 до 21 процента, которое готовит правительство Латвии под руководством Эвики Силини будет иметь вполне ожидаемые последствия. Ведь это означает, что книги Дикенса, Манна, Гюго станут дороже - а поскольку латвийский народ под чутким руководством нашего правительства и так является одним из самых бедных в ЕС - то и недоступнее, - считает издатель Андрей Козлов. 

