Благополучие кур или потребителей? Сейм отложил рассмотрение закона о запрете клеточного содержания несушек

На фоне протеста парламент во вторник, 23 сентября, начал обсуждать поправки, предполагающие полный отказ от клеточного содержания несушек к 2030 году. Сейчас около 60 % всех несушек в Латвии — более двух миллионов птиц — содержатся именно так.

Руководитель «Dzīvnieku brīvība» Катрина Кригер заявила: «Мы говорим о возможности ходить, расправить крылья, вытянуть шею. Это минимальный вопрос человеческого отношения». Глава фракции «Прогрессивных» Андрис Шуваев подчеркнул, что более половины жителей Латвии поддерживают отказ от клеток, и, по его мнению, законодатели должны учитывать морально-этический аспект.

Фермерские организации и Минсельхоз выступили резко против. «Мы таким образом ликвидируем целую отрасль. Экономика пострадает, а рынок заполнят импортные яйца», — заявил глава Совета по сотрудничеству сельхозорганизаций Гунтис Гутманис. По словам председателя Ассоциации птицеводов Яниса Гайгала, для малых хозяйств срок до 2030 года означает «однозначное банкротство». Парламентский секретарь Минсельхоза Нормундс Шмитс добавил: «Здесь только эмоции. Такое ощущение, что это комиссия по этике, а не по экономике».

Депутат Линда Матисоне («Объединённый список») предупредила, что принятие закона приведёт к росту цен на яйца на 20–40 %: «Если выбирать между благополучием кур и потребителей, я выбираю потребителей». После почти двухчасовых дебатов парламентарии отложили голосование, решение пока не принято.

Ранее press.lv рассказывал, что акция «Неделя в клетке» в Риге — часть глобальной кампании против клеточного содержания кур. Организация «Dzīvnieku brīvība» входит в международную коалицию Open Wing Alliance, созданную американской The Humane League. Эта структура, поддерживаемая крупными фондами такими как Open Philanthropy, координирует акции в десятках стран и оказывает давление на правительства и корпорации по всему миру.