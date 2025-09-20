Итак, общество «Свобода животных» проводит акцию «Неделя в клетке», цель которой – побудить Сейм запретить содержание кур-несушек в клетках в Латвии. К активистам у нас вопросов нет – люди включились в «повесточку», придуманную другими людьми в другом месте. А вот к латвийским политикам вопросы есть.

В четверг Сейм передал на рассмотрение Комиссии по экономике и сельскому хозяйству, поправки к Закону о защите животных, которые предусматривают полный запрет на содержание кур-несушек в клетках в Латвии.

Законопроект был представлен Андрисом Шуваевым («Програссивные»), Янисом Патманиеком («Новое единство»), Андрисом Кулбергом («Объединенный список»), Лейлой Расимой («Прогрессивные») и Рамоной Петравичей («Латвия на первом месте»).

Законопроект был представлен несмотря на возражения и предупреждения профильного бизнеса. Полный запрет на содержание кур-несушек в клетках нанесет ущерб экономике Латвии, заявил агентству LETA председатель правления Совета по сотрудничеству сельскохозяйственных организаций Гунтис Гутманис. Это значительно увеличит цены на местное куриное мясо и яйца.

Гутманис утверждал, что такие поправки существенно повлияют на малообеспеченных жителей, которые не могут позволить себе покупать более дорогие продукты питания, в результате чего люди будут больше потреблять импортные продукты из куриного мяса и яиц сомнительного качества и условий выращивания - и это в тот момент, когда идет речь о необходимости снижения цен на продукты питания.

«Полный абсурд. Мы разрушаем нашу экономику и будем есть импортную продукцию — и по более высокой цене», — пояснил Гутманис.

Латвийская объединенная ассоциация птицеводов (LAPNA) высказывается более осторожно, но в том же ключе. Председатель правления LAPNA Янис Гайгалс считает, что тогда уж необходимо добиться отказа от яиц, произведенных в клетках, во всем Европейском союзе. А запрет на производство в отдельной стране не позволит достичь этой цели, а результат будет прямо противоположным — доля импортных яиц, не соответствующих стандартам ЕС, в латвийских магазинах только увеличится», — подчеркивает Гайгалс.

То есть депутатам открытым текстом говорят: что ж вы творите!? Вы гробите наш, латвийский бизнес, бизнес, который своими налогами оплачивает ваше собственное существование! Вы думаете о курах, а о людях, которые вас выбрали вы подумали? О том, что у них останется в кошельках после очередных ваших нововведений?

На всё это у наших политиков стандартный ответ: ПОФИГ, ПЛЯШЕМ!

А знаете почему? Потому что они то последствий своих решений на своих кошельках не чувствуют. Они и так получают неплохие зарплаты с наших налогов, так еще и не забывают их регулярно индексировать. А когда куры денег не клюют, тогда можно и о душе подумать – о куриной.

И вот что странно: ну ладно, прогрессивные-единые, эти, наверное, уже и забыли, как деньги в госкассе, из которой им платят зарплату, вообще появляются. Они, наверное, думают, что из какой-то волшебной тумбочки.

Но Петравича – вы то как в этой кампании оказались? Ведь название вашей партии «ЛАТВИЯ на первом месте». А Латвия – это все таки живущие в ней люди, а не куры и не интересы иностранных фондов, организующих такие акции по всему миру. Это ж ваша партия печалится о бедном латвийском бизнесе, и так задавленном бюрократической регуляцией. Зачем же добавлять к этому грузу еще одну гирю?

На это она заявила (цитируем по LETA), что «кур нужно освободить из клеток, потому что они испытывают невыносимую боль и страдания — не могут двигаться, расправить крылья. Это будет также уважительным отношением к животным и производству продуктов питания».

Детский сад и сбоку бантик.

В общем, в следующем году парламентские выборы. Так что вы просто запомните партии, для которых куры важнее людей. Пусть куры за них и голосуют:

«Прогрессивные»

«Новое единство»

«Объединенный список»

«Латвия на первом месте».